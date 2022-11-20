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В Екатеринбурге горит мебельный склад - РИА Новости, 20.11.2022
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В Екатеринбурге горит мебельный склад
В Екатеринбурге горит мебельный склад - РИА Новости, 20.11.2022
В Екатеринбурге горит мебельный склад
Мебельный склад горит в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, тушение осложняется высокой горючей загрузкой помещения, сообщает МЧС... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T14:53
2022-11-20T15:09
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мебельный склад горит в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, тушение осложняется высокой горючей загрузкой помещения, сообщает МЧС России.По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 13.11 (мск). На месте были сформированы звенья газодымозащитной службы и оперативный штаб. Отмечается, что горят материалы для производства мебели и производственные остатки.Информации о пострадавших нет. Уточняется, что задействованы 14 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава.
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
14:53 20.11.2022 (обновлено: 15:09 20.11.2022)
 
В Екатеринбурге горит мебельный склад

МЧС: в Екатеринбурге горит мебельный склад, площадь пожара достигла 800 квадратных метров

© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиНа месте пожара в ангаре в Речном переулке города Екатеринбурга
На месте пожара в ангаре в Речном переулке города Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
На месте пожара в ангаре в Речном переулке города Екатеринбурга
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мебельный склад горит в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, тушение осложняется высокой горючей загрузкой помещения, сообщает МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре в одном из строений в Речном переулке. В настоящее время площадь пожара составляет 800 метров квадратных... Тушение пожара осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 13.11 (мск). На месте были сформированы звенья газодымозащитной службы и оперативный штаб. Отмечается, что горят материалы для производства мебели и производственные остатки.
Информации о пострадавших нет. Уточняется, что задействованы 14 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава.
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