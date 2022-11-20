https://ria.ru/20221120/sklad-1832886350.html

В Екатеринбурге горит мебельный склад

В Екатеринбурге горит мебельный склад - РИА Новости, 20.11.2022

В Екатеринбурге горит мебельный склад

Мебельный склад горит в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, тушение осложняется высокой горючей загрузкой помещения, сообщает МЧС... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T14:53

2022-11-20T14:53

2022-11-20T15:09

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мебельный склад горит в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, тушение осложняется высокой горючей загрузкой помещения, сообщает МЧС России.По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 13.11 (мск). На месте были сформированы звенья газодымозащитной службы и оперативный штаб. Отмечается, что горят материалы для производства мебели и производственные остатки.Информации о пострадавших нет. Уточняется, что задействованы 14 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава.

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екатеринбург

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия