https://ria.ru/20221120/sklad-1832886350.html
В Екатеринбурге горит мебельный склад
В Екатеринбурге горит мебельный склад - РИА Новости, 20.11.2022
В Екатеринбурге горит мебельный склад
Мебельный склад горит в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, тушение осложняется высокой горючей загрузкой помещения, сообщает МЧС... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T14:53
2022-11-20T14:53
2022-11-20T15:09
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мебельный склад горит в Екатеринбурге, площадь пожара составляет 800 квадратных метров, тушение осложняется высокой горючей загрузкой помещения, сообщает МЧС России.По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 13.11 (мск). На месте были сформированы звенья газодымозащитной службы и оперативный штаб. Отмечается, что горят материалы для производства мебели и производственные остатки.Информации о пострадавших нет. Уточняется, что задействованы 14 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
14:53 20.11.2022 (обновлено: 15:09 20.11.2022)
В Екатеринбурге горит мебельный склад
МЧС: в Екатеринбурге горит мебельный склад, площадь пожара достигла 800 квадратных метров