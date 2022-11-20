Трое турецких силовиков ранены после удара на границе с Сирией, пишут СМИ
TRT Haber: трое силовиков ранены после удара по турецким позициям на границе с Сирией
© AP Photo / Vadim GhirdaВид на турецкий военный блокпост на границе Турции и Сирии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Вид на турецкий военный блокпост на границе Турции и Сирии. Архивное фото
АНКАРА, 20 ноя - РИА Новости. Один солдат и двое полицейских ранены в результате ракетного удара по турецким позициям на границе с Сирией, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Ранее минобороны Турции сообщило об уничтожении 89 целей в ходе воздушной операции на севере Сирии и Ирака. Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака.
"Согласно предварительным данным, один солдат и два сотрудника полиции специального назначения были ранены в результате ракетного обстрела пограничного пункта Онджупынар в Килисе (граница с Сирией)", - передает телеканал.
Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу сообщал о наличии подозрений, что указание на теракт в центре Стамбула поступило из Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн.
На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в теракте задержана, она призналась в связях с РПК.
Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска. При поддержке американских военных формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют отряды самообороны YPG, контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасаке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасаке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии.