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Вучич назвал отказ от санкций против России обдуманной политикой Сербии - РИА Новости, 20.11.2022
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Вучич назвал отказ от санкций против России обдуманной политикой Сербии
Вучич назвал отказ от санкций против России обдуманной политикой Сербии - РИА Новости, 20.11.2022
Вучич назвал отказ от санкций против России обдуманной политикой Сербии
Отказ от поддержки санкций Запада в отношении России является обдуманной политикой Сербии и помогает защищать ей свои интересы, заявил сербский президент... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T13:48
2022-11-20T13:48
в мире
сербия
александр вучич
белград (город)
нато
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Отказ от поддержки санкций Запада в отношении России является обдуманной политикой Сербии и помогает защищать ей свои интересы, заявил сербский президент Александр Вучич."Это наша политика, наше решение. Мы выдержали большое давление, тяжелое давление — 270 дней. Напомню, в ходе избирательной кампании (к выборам 3 апреля – ред.) говорили, что я в первый день после выборов введу санкции, но в первый день они (политические оппоненты – ред.) сдали позиции и теперь каждый день мне говорят, какой это большой ущерб для Сербии, что не ввела санкции", - заявил Вучич в эфире TV Prva.По его словам, в то же время другое крыло оппозиции, которое выступает против ограничительных мер в отношении РФ, ожидает такого решения официального Белграда, "чтобы сказать – посмотрите мы ввели санкции!""Мы их не ввели, это решение наших госорганов, хорошо обдуманное решение, разумная политика, которая осуждает нападение на суверенную страну как Украина, тем самым поддерживаем международное право, позицию Сербии, и как бы после этого могли говорить о нападении на нашу страну в 1999 году и называть его нападением и агрессией. А санкции не думаю, что правильно вводить, потому что хорошо знаем, кто нам вводил санкции", - указал сербский лидер."Они (НАТО – ред.) грубо напали на другую страну, убивали людей, убивали детей и еще вводили санкции. И сейчас мы должны присоединиться к этой политике лицемерия. Мне не трудно объяснить людям, когда придет момент, что мы должны, но Сербия до настоящего момента показала, что у нее есть достаточно сил и ума, чтобы выдержать", - подчеркнул сербский президент.
https://ria.ru/20221110/sanktsii-1830619931.html
https://ria.ru/20221012/serbiya-1823531676.html
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в мире, сербия, александр вучич, белград (город), нато, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, Александр Вучич, Белград (город), НАТО, Санкции в отношении России
13:48 20.11.2022
 
Вучич назвал отказ от санкций против России обдуманной политикой Сербии

Президент Сербии Вучич назвал отказ от санкций против России обдуманной политикой Белграда

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 20 ноя – РИА Новости. Отказ от поддержки санкций Запада в отношении России является обдуманной политикой Сербии и помогает защищать ей свои интересы, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Это наша политика, наше решение. Мы выдержали большое давление, тяжелое давление — 270 дней. Напомню, в ходе избирательной кампании (к выборам 3 апреля – ред.) говорили, что я в первый день после выборов введу санкции, но в первый день они (политические оппоненты – ред.) сдали позиции и теперь каждый день мне говорят, какой это большой ущерб для Сербии, что не ввела санкции", - заявил Вучич в эфире TV Prva.
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По его словам, в то же время другое крыло оппозиции, которое выступает против ограничительных мер в отношении РФ, ожидает такого решения официального Белграда, "чтобы сказать – посмотрите мы ввели санкции!"
"Мы их не ввели, это решение наших госорганов, хорошо обдуманное решение, разумная политика, которая осуждает нападение на суверенную страну как Украина, тем самым поддерживаем международное право, позицию Сербии, и как бы после этого могли говорить о нападении на нашу страну в 1999 году и называть его нападением и агрессией. А санкции не думаю, что правильно вводить, потому что хорошо знаем, кто нам вводил санкции", - указал сербский лидер.
"Они (НАТО – ред.) грубо напали на другую страну, убивали людей, убивали детей и еще вводили санкции. И сейчас мы должны присоединиться к этой политике лицемерия. Мне не трудно объяснить людям, когда придет момент, что мы должны, но Сербия до настоящего момента показала, что у нее есть достаточно сил и ума, чтобы выдержать", - подчеркнул сербский президент.
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В миреСербияАлександр ВучичБелград (город)НАТОСанкции в отношении России
 
 
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