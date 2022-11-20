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"Бомбы летали над головой": в Сербии сравнили отношение к НАТО и России
"Бомбы летали над головой": в Сербии сравнили отношение к НАТО и России - РИА Новости, 20.11.2022
"Бомбы летали над головой": в Сербии сравнили отношение к НАТО и России
Большинство сербов выступают против западных санкций против России, поскольку они сами жили в условиях ограничительных мер в девяностые годы, заявила в интервью РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T06:40
2022-11-20T06:40
2022-11-20T06:40
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Большинство сербов выступают против западных санкций против России, поскольку они сами жили в условиях ограничительных мер в девяностые годы, заявила в интервью Financial Times журналистка Любица Гойгич.Как отметила обозреватель газеты Паула Эризану, подобных взглядов придерживаются 80 процентов жителей Сербии.По ее словам, сербы также помнят о бомбардировках Белграда. В свою очередь, Эризану напомнила, что Москва выступила против агрессии НАТО против Югославии."В моем районе падали ракеты, хотя там не было никаких военных целей — только водопроводная компания. Бомбы летали прямо над головой", — рассказала собеседница издания.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и сербской армии и полиции привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО.Военная операция началась без одобрения Совета Безопасности ООН. Предлогом к ее проведению стали утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на сто миллиардов долларов.
https://ria.ru/20220327/serbiya-1780048445.html
https://ria.ru/20220525/nato-1790622282.html
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в мире, слободан милошевич, сербия, россия, белград (город), освободительная армия косово, оон, нато
В мире, Слободан Милошевич, Сербия, Россия, Белград (город), Освободительная армия Косово, ООН, НАТО
"Бомбы летали над головой": в Сербии сравнили отношение к НАТО и России
Журналистка Гойгич: сербы помнят бомбежки НАТО и санкции, поэтому поддерживают Россию