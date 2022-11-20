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"Бомбы летали над головой": в Сербии сравнили отношение к НАТО и России - РИА Новости, 20.11.2022
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"Бомбы летали над головой": в Сербии сравнили отношение к НАТО и России
"Бомбы летали над головой": в Сербии сравнили отношение к НАТО и России - РИА Новости, 20.11.2022
"Бомбы летали над головой": в Сербии сравнили отношение к НАТО и России
Большинство сербов выступают против западных санкций против России, поскольку они сами жили в условиях ограничительных мер в девяностые годы, заявила в интервью РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T06:40
2022-11-20T06:40
в мире
слободан милошевич
сербия
россия
белград (город)
освободительная армия косово
оон
нато
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Большинство сербов выступают против западных санкций против России, поскольку они сами жили в условиях ограничительных мер в девяностые годы, заявила в интервью Financial Times журналистка Любица Гойгич.Как отметила обозреватель газеты Паула Эризану, подобных взглядов придерживаются 80 процентов жителей Сербии.По ее словам, сербы также помнят о бомбардировках Белграда. В свою очередь, Эризану напомнила, что Москва выступила против агрессии НАТО против Югославии."В моем районе падали ракеты, хотя там не было никаких военных целей — только водопроводная компания. Бомбы летали прямо над головой", — рассказала собеседница издания.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и сербской армии и полиции привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО.Военная операция началась без одобрения Совета Безопасности ООН. Предлогом к ее проведению стали утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на сто миллиардов долларов.
https://ria.ru/20220327/serbiya-1780048445.html
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в мире, слободан милошевич, сербия, россия, белград (город), освободительная армия косово, оон, нато
В мире, Слободан Милошевич, Сербия, Россия, Белград (город), Освободительная армия Косово, ООН, НАТО
06:40 20.11.2022
 
"Бомбы летали над головой": в Сербии сравнили отношение к НАТО и России

Журналистка Гойгич: сербы помнят бомбежки НАТО и санкции, поэтому поддерживают Россию

© AP Photo / Darko VojinovicФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаги России и Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Большинство сербов выступают против западных санкций против России, поскольку они сами жили в условиях ограничительных мер в девяностые годы, заявила в интервью Financial Times журналистка Любица Гойгич.
Как отметила обозреватель газеты Паула Эризану, подобных взглядов придерживаются 80 процентов жителей Сербии.

"Жертвой экономического коллапса стала не только семья Слободана Милошевича (бывший президент страны. — Прим. Ред.), но и моя собственная", — пояснила Гойгич.

По ее словам, сербы также помнят о бомбардировках Белграда. В свою очередь, Эризану напомнила, что Москва выступила против агрессии НАТО против Югославии.
"В моем районе падали ракеты, хотя там не было никаких военных целей — только водопроводная компания. Бомбы летали прямо над головой", — рассказала собеседница издания.
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В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и сербской армии и полиции привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО.
Военная операция началась без одобрения Совета Безопасности ООН. Предлогом к ее проведению стали утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на сто миллиардов долларов.
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