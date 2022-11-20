https://ria.ru/20221120/sakhalin-1832852943.html

Выплаты пострадавшим в двух ЧП в Тымовском на Сахалине поступят уже сегодня

Выплаты пострадавшим в двух ЧП в Тымовском на Сахалине поступят уже сегодня - РИА Новости, 20.11.2022

Выплаты пострадавшим в двух ЧП в Тымовском на Сахалине поступят уже сегодня

Первые выплаты пострадавшим в двух ЧП в поселке Тымовское на Сахалине, поступят уже в воскресенье, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T10:47

2022-11-20T10:47

2022-11-20T10:47

происшествия

жилье

валерий лимаренко

сахалин

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Первые выплаты пострадавшим в двух ЧП в поселке Тымовское на Сахалине, поступят уже в воскресенье, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.МЧС России сообщило в субботу, что в жилом пятиэтажном доме в Тымовском, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый. Лимаренко заявил, что дом не был газифицирован. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным, в результате ЧП погибли девять человек, из них четыре ребенка. Судьба одного человека остается неизвестной. В воскресенье в Тымовском объявлен траур. В поселке Тымовское также горел многоквартирный дом, площадь пожара составила 400 квадратных метров, были эвакуированы жильцы."Люди, пострадавшие при взрыве и пожаре, потеряли буквально все. У некоторых нет даже теплой одежды. А на дворе уже зима. Поэтому материальную помощь пострадавшим мы выплатим максимально быстро. Все необходимые документы готовы, а первые средства людям поступят уже сегодня", – написал глава региона в Telegram-канале после внепланового заседания правительства области.Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, погорельцам с улицы Торговой из областного бюджета на семью будет выплачено по 500 тысяч рублей, еще по 30 тысяч рублей на человека выделит муниципалитет.

https://ria.ru/20221120/sakhalin-1832833547.html

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происшествия, жилье, валерий лимаренко, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)