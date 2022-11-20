https://ria.ru/20221120/sakhalin-1832849029.html

Жители Тымовского района несут цветы и свечи в память о жертвах взрыва

Жители Тымовского района несут цветы и свечи в память о жертвах взрыва - РИА Новости, 20.11.2022

Жители Тымовского района несут цветы и свечи в память о жертвах взрыва

Жители Тымовского района в воскресенье приходят почтить память жильцов дома, погибших в субботу при взрыве бытового газа, сообщила администрация муниципального... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T10:14

2022-11-20T10:14

2022-11-20T10:14

происшествия

взрыв газа в доме на сахалине

сахалин

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Жители Тымовского района в воскресенье приходят почтить память жильцов дома, погибших в субботу при взрыве бытового газа, сообщила администрация муниципального образования."В Тымовском состоялась акция "Свеча скорби" в память о погибших под завалами дома на улице Библиотечная, 6а", – говорится в сообщении местных властей в Telegram-канале.По опубликованному видео видно, что люди разных возрастов несут к зданию районного ДК "Юбилейный" цветы, свечи, мягкие игрушки.По последним данным, в результате ЧП погибли девять человек, из них четыре ребенка. Судьба одного человека остается неизвестной. В воскресенье в Тымовском объявлен траур.

сахалин

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине 2022-11-20T10:14 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, взрыв газа в доме на сахалине, сахалин, видео