https://ria.ru/20221120/sakhalin-1832849029.html
Жители Тымовского района несут цветы и свечи в память о жертвах взрыва
Жители Тымовского района несут цветы и свечи в память о жертвах взрыва - РИА Новости, 20.11.2022
Жители Тымовского района несут цветы и свечи в память о жертвах взрыва
Жители Тымовского района в воскресенье приходят почтить память жильцов дома, погибших в субботу при взрыве бытового газа, сообщила администрация муниципального... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T10:14
2022-11-20T10:14
2022-11-20T10:14
происшествия
взрыв газа в доме на сахалине
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Жители Тымовского района в воскресенье приходят почтить память жильцов дома, погибших в субботу при взрыве бытового газа, сообщила администрация муниципального образования."В Тымовском состоялась акция "Свеча скорби" в память о погибших под завалами дома на улице Библиотечная, 6а", – говорится в сообщении местных властей в Telegram-канале.По опубликованному видео видно, что люди разных возрастов несут к зданию районного ДК "Юбилейный" цветы, свечи, мягкие игрушки.По последним данным, в результате ЧП погибли девять человек, из них четыре ребенка. Судьба одного человека остается неизвестной. В воскресенье в Тымовском объявлен траур.
сахалин
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832735141_813:154:2808:1651_1920x0_80_0_0_b2ecda4b08eb1c28c533d0f65ca8c4da.jpg
Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
Разбор завалов и поиск пострадавших: работа спасателей на месте взрыва дома на Сахалине
2022-11-20T10:14
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PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, взрыв газа в доме на сахалине, сахалин, видео
Происшествия, Взрыв газа в доме на Сахалине, Сахалин
Жители Тымовского района несут цветы и свечи в память о жертвах взрыва
Жители Тымовского района несут цветы и свечи в память о жертвах взрыва газа в доме
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 ноя – РИА Новости.
Жители Тымовского района в воскресенье приходят почтить память жильцов дома, погибших в субботу при взрыве бытового газа, сообщила
администрация муниципального образования.
"В Тымовском состоялась акция "Свеча скорби" в память о погибших под завалами дома на улице Библиотечная, 6а", – говорится в сообщении местных властей в Telegram-канале.
По опубликованному видео видно, что люди разных возрастов несут к зданию районного ДК "Юбилейный" цветы, свечи, мягкие игрушки.
По последним данным, в результате ЧП погибли девять человек, из них четыре ребенка. Судьба одного человека остается неизвестной. В воскресенье в Тымовском объявлен траур.