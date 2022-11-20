https://ria.ru/20221120/sakhalin-1832833547.html

Глава Сахалина сообщил, когда придут первые выплаты пострадавшим от взрыва

Глава Сахалина сообщил, когда придут первые выплаты пострадавшим от взрыва - РИА Новости, 20.11.2022

Глава Сахалина сообщил, когда придут первые выплаты пострадавшим от взрыва

Пострадавшие от взрыва газа в доме в сахалинском поселке Тымовское получат первые выплаты в воскресенье, заявил губернатор области Валерий Лимаренко. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T07:05

2022-11-20T07:05

2022-11-20T07:05

происшествия

валерий лимаренко

сахалин

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме на сахалине

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пострадавшие от взрыва газа в доме в сахалинском поселке Тымовское получат первые выплаты в воскресенье, заявил губернатор области Валерий Лимаренко.Ранее Лимаренко информировал, что, возможно, в воскресенье в мэрии поселка начнут выплачивать по 30 тысяч рублей жильцам пострадавшего дома на неотложные нужды, в этот же день начнется восстановление документов."Люди, пострадавшие при взрыве и пожаре, потеряли буквально все... Материальную помощь пострадавшим мы выплатим максимально быстро. Все необходимые документы готовы, а первые средства людям поступят уже сегодня", - написал губернатор в своем Telegram-канале.По его словам, "без крыши над головой никто не останется", власти уже подбирают квартиры для пострадавших на вторичном рынке жилья.В субботу МЧС России сообщило, что в жилом пятиэтажном доме в Тымовском, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый. Лимаренко заявил, что дом не был газифицирован. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным, в результате ЧП погибли девять человек, из них четыре ребенка. Судьба одного человека остается неизвестной. В воскресенье в Тымовском объявлен траур.

https://radiosputnik.ria.ru/20221119/sakhalin-1832782928.html

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происшествия, валерий лимаренко, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине