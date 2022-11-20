https://ria.ru/20221120/sakhalin-1832828201.html
Губернатор Сахалина поручил чиновникам повторно отправиться в Тымовское
Губернатор Сахалина поручил чиновникам повторно отправиться в Тымовское - РИА Новости, 20.11.2022
Губернатор Сахалина поручил чиновникам повторно отправиться в Тымовское
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что повторно направил вице-премьера региона, министра ЖКХ и главу агентства гражданской обороны и... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T04:39
2022-11-20T04:39
2022-11-20T04:44
происшествия
валерий лимаренко
олег попов
сахалинская область
сахалин
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме на сахалине
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что повторно направил вице-премьера региона, министра ЖКХ и главу агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в поселок Тымовское, где в результате взрыва в пятиэтажке погибли девять человек.МЧС России сообщило в субботу, что в жилом пятиэтажном доме в Тымовском, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый. Лимаренко заявил, что дом не был газифицирован. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным, в результате ЧП погибли девять человек, из них четыре ребенка. Судьба одного человека остается неизвестной. В воскресенье в Тымовском объявлен траур."Поручил заместителю председателя правительства Сахалинской области Олегу Попову, министру ЖКХ региона Наталие Куприной и руководителю агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Анне Михеевой повторно отправиться в Тымовское, организовать работу по своим направлениям на месте и встретиться с людьми", – написал губернатор в Telegram.
https://ria.ru/20221119/sakhalin-1832737250.html
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происшествия, валерий лимаренко, олег попов, сахалинская область, сахалин, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме на сахалине
Происшествия, Валерий Лимаренко, Олег Попов, Сахалинская область, Сахалин, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме на Сахалине
04:39 20.11.2022 (обновлено: 04:44 20.11.2022)
Губернатор Сахалина поручил чиновникам повторно отправиться в Тымовское
Глава Сахалина Лимаренко поручил чиновникам повторно отправиться в Тымовское после взрыва