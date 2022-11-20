https://ria.ru/20221120/rpts-1832949829.html

Синод РПЦ подчеркнул стойкость патриарха Кирилла перед лицом критики

Синод РПЦ подчеркнул стойкость патриарха Кирилла перед лицом критики - РИА Новости, 20.11.2022

Синод РПЦ подчеркнул стойкость патриарха Кирилла перед лицом критики

Члены Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем его рождения, подчеркнув его стойкость и... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T20:58

2022-11-20T20:58

2022-11-20T20:58

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

московская патриархия

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Члены Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем его рождения, подчеркнув его стойкость и присутствие духа перед лицом критики "разрушительных сил", сообщается на сайте Московской патриархии."Мы хотели бы особо поблагодарить Вас за тот пример стойкости и присутствия духа, который Вы подаете в случаях злонамеренной критики со стороны различных разрушительных сил. Вы неоднократно напоминали нам, что чем сильнее наше христианское свидетельство в мире, тем сильнее будет и сопротивление", - говорится в поздравительном послании членов Священного синода в адрес патриарха Кирилла.В документе отмечается, что возведение новых и восстановление древних храмов и обителей, социальное служение и миссия, активная работа с подрастающим поколением, а также развитие иных направлений церковной деятельности - несомненная заслуга патриарха Кирилла."Все эти годы, в том числе и среди испытаний и вызовов последних четырех лет, Вы продолжаете неустанно и с великим горением сердца заботиться о вверенных Вашему попечению архипастырях и пастырях, монашествующих и мирянах, составляющих многомиллионную паству Русской Церкви", - подчеркивается в поздравлении."Мы усердно молимся вместе с Вами о прекращении кровопролития и воцарении справедливого и благословенного мира на землях исторической Руси", - подчеркивается в поздравлении членов Священного синода РПЦ.Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, шестнадцатому по счету патриарху Русской церкви, 20 ноября исполняется 76 лет.Патриарх Кирилл (в миру – Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация – возведение на патриарший престол.

https://ria.ru/20221120/patriarkh-1832899104.html

https://ria.ru/20221120/rus-1832886662.html

https://ria.ru/20221118/sud-1832525051.html

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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московская патриархия