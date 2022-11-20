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Синод РПЦ подчеркнул стойкость патриарха Кирилла перед лицом критики - РИА Новости, 20.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221120/rpts-1832949829.html
Синод РПЦ подчеркнул стойкость патриарха Кирилла перед лицом критики
Синод РПЦ подчеркнул стойкость патриарха Кирилла перед лицом критики - РИА Новости, 20.11.2022
Синод РПЦ подчеркнул стойкость патриарха Кирилла перед лицом критики
Члены Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем его рождения, подчеркнув его стойкость и... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T20:58
2022-11-20T20:58
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Члены Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем его рождения, подчеркнув его стойкость и присутствие духа перед лицом критики "разрушительных сил", сообщается на сайте Московской патриархии."Мы хотели бы особо поблагодарить Вас за тот пример стойкости и присутствия духа, который Вы подаете в случаях злонамеренной критики со стороны различных разрушительных сил. Вы неоднократно напоминали нам, что чем сильнее наше христианское свидетельство в мире, тем сильнее будет и сопротивление", - говорится в поздравительном послании членов Священного синода в адрес патриарха Кирилла.В документе отмечается, что возведение новых и восстановление древних храмов и обителей, социальное служение и миссия, активная работа с подрастающим поколением, а также развитие иных направлений церковной деятельности - несомненная заслуга патриарха Кирилла."Все эти годы, в том числе и среди испытаний и вызовов последних четырех лет, Вы продолжаете неустанно и с великим горением сердца заботиться о вверенных Вашему попечению архипастырях и пастырях, монашествующих и мирянах, составляющих многомиллионную паству Русской Церкви", - подчеркивается в поздравлении."Мы усердно молимся вместе с Вами о прекращении кровопролития и воцарении справедливого и благословенного мира на землях исторической Руси", - подчеркивается в поздравлении членов Священного синода РПЦ.Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, шестнадцатому по счету патриарху Русской церкви, 20 ноября исполняется 76 лет.Патриарх Кирилл (в миру – Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация – возведение на патриарший престол.
https://ria.ru/20221120/patriarkh-1832899104.html
https://ria.ru/20221120/rus-1832886662.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московская патриархия
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Московская Патриархия
20:58 20.11.2022
 
Синод РПЦ подчеркнул стойкость патриарха Кирилла перед лицом критики

Синод РПЦ подчеркнул стойкость патриарха Кирилла перед лицом критики разрушительных сил

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Члены Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем его рождения, подчеркнув его стойкость и присутствие духа перед лицом критики "разрушительных сил", сообщается на сайте Московской патриархии.
"Мы хотели бы особо поблагодарить Вас за тот пример стойкости и присутствия духа, который Вы подаете в случаях злонамеренной критики со стороны различных разрушительных сил. Вы неоднократно напоминали нам, что чем сильнее наше христианское свидетельство в мире, тем сильнее будет и сопротивление", - говорится в поздравительном послании членов Священного синода в адрес патриарха Кирилла.
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В документе отмечается, что возведение новых и восстановление древних храмов и обителей, социальное служение и миссия, активная работа с подрастающим поколением, а также развитие иных направлений церковной деятельности - несомненная заслуга патриарха Кирилла.
"Все эти годы, в том числе и среди испытаний и вызовов последних четырех лет, Вы продолжаете неустанно и с великим горением сердца заботиться о вверенных Вашему попечению архипастырях и пастырях, монашествующих и мирянах, составляющих многомиллионную паству Русской Церкви", - подчеркивается в поздравлении.
"Мы усердно молимся вместе с Вами о прекращении кровопролития и воцарении справедливого и благословенного мира на землях исторической Руси", - подчеркивается в поздравлении членов Священного синода РПЦ.
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Патриарх Кирилл (в миру – Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация – возведение на патриарший престол.
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