https://ria.ru/20221120/rpts-1832949829.html
Синод РПЦ подчеркнул стойкость патриарха Кирилла перед лицом критики
Синод РПЦ подчеркнул стойкость патриарха Кирилла перед лицом критики - РИА Новости, 20.11.2022
Синод РПЦ подчеркнул стойкость патриарха Кирилла перед лицом критики
Члены Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем его рождения, подчеркнув его стойкость и... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T20:58
2022-11-20T20:58
2022-11-20T20:58
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Члены Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем его рождения, подчеркнув его стойкость и присутствие духа перед лицом критики "разрушительных сил", сообщается на сайте Московской патриархии."Мы хотели бы особо поблагодарить Вас за тот пример стойкости и присутствия духа, который Вы подаете в случаях злонамеренной критики со стороны различных разрушительных сил. Вы неоднократно напоминали нам, что чем сильнее наше христианское свидетельство в мире, тем сильнее будет и сопротивление", - говорится в поздравительном послании членов Священного синода в адрес патриарха Кирилла.В документе отмечается, что возведение новых и восстановление древних храмов и обителей, социальное служение и миссия, активная работа с подрастающим поколением, а также развитие иных направлений церковной деятельности - несомненная заслуга патриарха Кирилла."Все эти годы, в том числе и среди испытаний и вызовов последних четырех лет, Вы продолжаете неустанно и с великим горением сердца заботиться о вверенных Вашему попечению архипастырях и пастырях, монашествующих и мирянах, составляющих многомиллионную паству Русской Церкви", - подчеркивается в поздравлении."Мы усердно молимся вместе с Вами о прекращении кровопролития и воцарении справедливого и благословенного мира на землях исторической Руси", - подчеркивается в поздравлении членов Священного синода РПЦ.Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, шестнадцатому по счету патриарху Русской церкви, 20 ноября исполняется 76 лет.Патриарх Кирилл (в миру – Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация – возведение на патриарший престол.
https://ria.ru/20221120/patriarkh-1832899104.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московская патриархия
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Московская Патриархия
Синод РПЦ подчеркнул стойкость патриарха Кирилла перед лицом критики
Синод РПЦ подчеркнул стойкость патриарха Кирилла перед лицом критики разрушительных сил
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости.
Члены Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем его рождения, подчеркнув его стойкость и присутствие духа перед лицом критики "разрушительных сил", сообщается на сайте
Московской патриархии.
"Мы хотели бы особо поблагодарить Вас за тот пример стойкости и присутствия духа, который Вы подаете в случаях злонамеренной критики со стороны различных разрушительных сил. Вы неоднократно напоминали нам, что чем сильнее наше христианское свидетельство в мире, тем сильнее будет и сопротивление", - говорится в поздравительном послании членов Священного синода в адрес патриарха Кирилла.
В документе отмечается, что возведение новых и восстановление древних храмов и обителей, социальное служение и миссия, активная работа с подрастающим поколением, а также развитие иных направлений церковной деятельности - несомненная заслуга патриарха Кирилла.
"Все эти годы, в том числе и среди испытаний и вызовов последних четырех лет, Вы продолжаете неустанно и с великим горением сердца заботиться о вверенных Вашему попечению архипастырях и пастырях, монашествующих и мирянах, составляющих многомиллионную паству Русской Церкви", - подчеркивается в поздравлении.
"Мы усердно молимся вместе с Вами о прекращении кровопролития и воцарении справедливого и благословенного мира на землях исторической Руси", - подчеркивается в поздравлении членов Священного синода РПЦ.
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, шестнадцатому по счету патриарху Русской церкви, 20 ноября исполняется 76 лет.
Патриарх Кирилл
(в миру – Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде
(ныне Санкт-Петербург
). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация – возведение на патриарший престол.