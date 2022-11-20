https://ria.ru/20221120/raznitsa-1832936915.html

В США указали на принципиальную разницу между Россией и Украиной

В США указали на принципиальную разницу между Россией и Украиной - РИА Новости, 20.11.2022

В США указали на принципиальную разницу между Россией и Украиной

Россия никогда не шла на поводу у западных стран, поэтому ее можно считать независимым государством, чего нельзя сказать об Украине, заявил американский... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T19:30

2022-11-20T19:30

2022-11-20T22:16

в мире

россия

украина

европа

владимир путин

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия никогда не шла на поводу у западных стран, поэтому ее можно считать независимым государством, чего нельзя сказать об Украине, заявил американский обозреватель Times Кристофер Калдуэлл в интервью New Yorker."Украина, вероятно, все же не суверенная страна. А Россия суверенная", — предположил журналист New Yorker Исаак Хотинер.Калдуэлл согласился с этим тезисом. По его мнению, назвать страну суверенной можно лишь в том случае, если она способна противостоять тенденциям, навязанным Соединенными Штатами и Европой остальному миру.Во время беседы журналисты порассуждали о феномене популярности политики Владимира Путина среди западных консерваторов. Оба пришли к выводу, что российский президент придерживается традиционных представлений о суверенитете. Россия принимает во внимание критику западных стран, но продолжает следовать собственным правилам, подытожили они.

https://ria.ru/20221120/ukraina-1832889485.html

https://ria.ru/20221120/ssha-1832910332.html

россия

украина

европа

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, украина, европа, владимир путин