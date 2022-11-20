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В США указали на принципиальную разницу между Россией и Украиной - РИА Новости, 20.11.2022
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В США указали на принципиальную разницу между Россией и Украиной
В США указали на принципиальную разницу между Россией и Украиной - РИА Новости, 20.11.2022
В США указали на принципиальную разницу между Россией и Украиной
Россия никогда не шла на поводу у западных стран, поэтому ее можно считать независимым государством, чего нельзя сказать об Украине, заявил американский... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T19:30
2022-11-20T22:16
в мире
россия
украина
европа
владимир путин
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия никогда не шла на поводу у западных стран, поэтому ее можно считать независимым государством, чего нельзя сказать об Украине, заявил американский обозреватель Times Кристофер Калдуэлл в интервью New Yorker."Украина, вероятно, все же не суверенная страна. А Россия суверенная", — предположил журналист New Yorker Исаак Хотинер.Калдуэлл согласился с этим тезисом. По его мнению, назвать страну суверенной можно лишь в том случае, если она способна противостоять тенденциям, навязанным Соединенными Штатами и Европой остальному миру.Во время беседы журналисты порассуждали о феномене популярности политики Владимира Путина среди западных консерваторов. Оба пришли к выводу, что российский президент придерживается традиционных представлений о суверенитете. Россия принимает во внимание критику западных стран, но продолжает следовать собственным правилам, подытожили они.
https://ria.ru/20221120/ukraina-1832889485.html
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в мире, россия, украина, европа, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин
19:30 20.11.2022 (обновлено: 22:16 20.11.2022)
 
В США указали на принципиальную разницу между Россией и Украиной

Обозреватель Times Калдуэлл: Россия обладает суверенитетом, в отличие от Украины

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Россия никогда не шла на поводу у западных стран, поэтому ее можно считать независимым государством, чего нельзя сказать об Украине, заявил американский обозреватель Times Кристофер Калдуэлл в интервью New Yorker.
"Украина, вероятно, все же не суверенная страна. А Россия суверенная", — предположил журналист New Yorker Исаак Хотинер.
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Калдуэлл согласился с этим тезисом. По его мнению, назвать страну суверенной можно лишь в том случае, если она способна противостоять тенденциям, навязанным Соединенными Штатами и Европой остальному миру.
Во время беседы журналисты порассуждали о феномене популярности политики Владимира Путина среди западных консерваторов. Оба пришли к выводу, что российский президент придерживается традиционных представлений о суверенитете. Россия принимает во внимание критику западных стран, но продолжает следовать собственным правилам, подытожили они.
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