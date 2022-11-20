https://ria.ru/20221120/pvo-1832880934.html

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и два снаряда РСЗО

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и два снаряда РСЗО - РИА Новости, 20.11.2022

Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и два снаряда РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Ольха", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T14:13

2022-11-20T14:13

2022-11-20T14:22

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Ольха", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великая Лепетиха Херсонской области, Ольгинка, Комсомольское и Новотроицкое Донецкой Народной республики, а также два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Гусельское Донецкой Народной республики", - говорится в сообщении.

херсонская область

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика