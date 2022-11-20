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Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и два снаряда РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и два снаряда РСЗО - РИА Новости, 20.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и два снаряда РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Ольха", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T14:13
2022-11-20T14:13
2022-11-20T14:22
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Ольха", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великая Лепетиха Херсонской области, Ольгинка, Комсомольское и Новотроицкое Донецкой Народной республики, а также два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Гусельское Донецкой Народной республики", - говорится в сообщении.
херсонская область
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:13 20.11.2022 (обновлено: 14:22 20.11.2022)
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и два снаряда РСЗО
Минобороны России: ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и два снаряда РСЗО "Ольха"