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Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и два снаряда РСЗО - РИА Новости, 20.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/pvo-1832880934.html
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и два снаряда РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и два снаряда РСЗО - РИА Новости, 20.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и два снаряда РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Ольха", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T14:13
2022-11-20T14:22
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Ольха", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великая Лепетиха Херсонской области, Ольгинка, Комсомольское и Новотроицкое Донецкой Народной республики, а также два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Гусельское Донецкой Народной республики", - говорится в сообщении.
херсонская область
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безопасность, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
14:13 20.11.2022 (обновлено: 14:22 20.11.2022)
 
Российская ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и два снаряда РСЗО

Минобороны России: ПВО за сутки сбила шесть украинских дронов и два снаряда РСЗО "Ольха"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 6 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО "Ольха", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великая Лепетиха Херсонской области, Ольгинка, Комсомольское и Новотроицкое Донецкой Народной республики, а также два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Гусельское Донецкой Народной республики", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 ноября, 16:13Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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