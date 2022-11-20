14:31 20.11.2022 (обновлено: 20:38 20.11.2022)
В США развеяли главный миф о Путине
Политолог Миршаймер заявил, что расширение НАТО спровоцировало реакцию России на Украине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Причиной спецоперации на Украине стали не имперские амбиции Владимира Путина, а попытки западных стран загнать Россию в угол, расширив НАТО, заявил в интервью американскому журналу The New Yorker политолог Джон Миршаймер.
По его мнению, вся ответственность за возникновение украинского кризиса лежит на США.
"Путин говорит правду о своих мотивах на Украине. Он не империалист и исходит в политике из соображений безопасности России, поэтому и начал спецоперацию. Нет ни одного доказательства в поддержку западных тезисов о том, что Путин — империалист", — пояснил эксперт.
По словам Миршаймера, российский лидер не раз давал понять, что Москва не может допустить превращения Украины в оплот Запада.
"Для России это угроза экзистенциального характера. Для нее это просто неприемлемо", — подытожил он.
Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не стремится к конфликту с Россией, но продолжит оказывать военную помощь киевским властям.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы с вооружением для ВСУ станут законной целью для ВКС России. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.