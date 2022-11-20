https://ria.ru/20221120/putin-1832883413.html

В США развеяли главный миф о Путине

В США развеяли главный миф о Путине - РИА Новости, 20.11.2022

В США развеяли главный миф о Путине

Причиной спецоперации на Украине стали не имперские амбиции Владимира Путина, а попытки западных стран загнать Россию в угол, расширив НАТО, заявил в интервью... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T14:31

2022-11-20T14:31

2022-11-20T20:38

владимир путин

джон миршаймер

москва

россия

украина

нато

министерство обороны сша

ллойд остин

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Причиной спецоперации на Украине стали не имперские амбиции Владимира Путина, а попытки западных стран загнать Россию в угол, расширив НАТО, заявил в интервью американскому журналу The New Yorker политолог Джон Миршаймер.По его мнению, вся ответственность за возникновение украинского кризиса лежит на США.По словам Миршаймера, российский лидер не раз давал понять, что Москва не может допустить превращения Украины в оплот Запада."Для России это угроза экзистенциального характера. Для нее это просто неприемлемо", — подытожил он.Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не стремится к конфликту с Россией, но продолжит оказывать военную помощь киевским властям.Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы с вооружением для ВСУ станут законной целью для ВКС России. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221119/strakh-1832683834.html

https://ria.ru/20221120/manipulyatsiya-1832834207.html

москва

россия

украина

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, джон миршаймер, москва, россия, украина, нато, министерство обороны сша, ллойд остин, политика, вооруженные силы украины, сша