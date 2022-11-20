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В США развеяли главный миф о Путине - РИА Новости, 20.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/putin-1832883413.html
В США развеяли главный миф о Путине
В США развеяли главный миф о Путине - РИА Новости, 20.11.2022
В США развеяли главный миф о Путине
Причиной спецоперации на Украине стали не имперские амбиции Владимира Путина, а попытки западных стран загнать Россию в угол, расширив НАТО, заявил в интервью... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T14:31
2022-11-20T20:38
владимир путин
джон миршаймер
москва
россия
украина
нато
министерство обороны сша
ллойд остин
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Причиной спецоперации на Украине стали не имперские амбиции Владимира Путина, а попытки западных стран загнать Россию в угол, расширив НАТО, заявил в интервью американскому журналу The New Yorker политолог Джон Миршаймер.По его мнению, вся ответственность за возникновение украинского кризиса лежит на США.По словам Миршаймера, российский лидер не раз давал понять, что Москва не может допустить превращения Украины в оплот Запада."Для России это угроза экзистенциального характера. Для нее это просто неприемлемо", — подытожил он.Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не стремится к конфликту с Россией, но продолжит оказывать военную помощь киевским властям.Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы с вооружением для ВСУ станут законной целью для ВКС России. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221119/strakh-1832683834.html
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владимир путин, джон миршаймер, москва, россия, украина, нато, министерство обороны сша, ллойд остин, политика, вооруженные силы украины, сша
Владимир Путин, Джон Миршаймер, Москва, Россия, Украина, НАТО, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Политика, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, США
14:31 20.11.2022 (обновлено: 20:38 20.11.2022)
 
В США развеяли главный миф о Путине

Политолог Миршаймер заявил, что расширение НАТО спровоцировало реакцию России на Украине

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Причиной спецоперации на Украине стали не имперские амбиции Владимира Путина, а попытки западных стран загнать Россию в угол, расширив НАТО, заявил в интервью американскому журналу The New Yorker политолог Джон Миршаймер.
По его мнению, вся ответственность за возникновение украинского кризиса лежит на США.

"Путин говорит правду о своих мотивах на Украине. Он не империалист и исходит в политике из соображений безопасности России, поэтому и начал спецоперацию. Нет ни одного доказательства в поддержку западных тезисов о том, что Путин — империалист", — пояснил эксперт.

По словам Миршаймера, российский лидер не раз давал понять, что Москва не может допустить превращения Украины в оплот Запада.
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"Для России это угроза экзистенциального характера. Для нее это просто неприемлемо", — подытожил он.
Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не стремится к конфликту с Россией, но продолжит оказывать военную помощь киевским властям.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы с вооружением для ВСУ станут законной целью для ВКС России. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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