https://ria.ru/20221120/proverka-1832845815.html

Брянская полиция проводит проверку в связи с пожаром в приюте для животных

Брянская полиция проводит проверку в связи с пожаром в приюте для животных - РИА Новости, 20.11.2022

Брянская полиция проводит проверку в связи с пожаром в приюте для животных

Полиция выяснит, почему сгорел приют для бездомных животных под Брянском, где погибли более полусотни кошек и собак. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T09:38

2022-11-20T09:38

2022-11-20T09:38

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

брянская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg

БРЯНСК, 20 ноя - РИА Новости. Полиция выяснит, почему сгорел приют для бездомных животных под Брянском, где погибли более полусотни кошек и собак."Полиция проводит проверку по факту пожара", - сказал представитель УМВД по региону РИА Новости.Волонтерская группа помощи бездомным животным "Подари надежду!" сообщила в воскресенье о пожаре, произошедшем в приюте под Брянском. Сообщалось, что при пожаре погибли более полусотни кошек и собак, которых выхаживал отставной полицейский на своем дачном участке.Волонтеры предполагают, что причиной пожара стал поджог. В ГУ МЧС по региону РИА Новости уточнили, что пожарных на место происшествия не вызывали. "Заявление об установлении причин пожара поступило в госпожнадзор", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20221118/zaderzhanie-1832500024.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)