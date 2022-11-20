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Брянская полиция проводит проверку в связи с пожаром в приюте для животных
Брянская полиция проводит проверку в связи с пожаром в приюте для животных - РИА Новости, 20.11.2022
Брянская полиция проводит проверку в связи с пожаром в приюте для животных
Полиция выяснит, почему сгорел приют для бездомных животных под Брянском, где погибли более полусотни кошек и собак. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T09:38
2022-11-20T09:38
2022-11-20T09:38
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
брянская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БРЯНСК, 20 ноя - РИА Новости. Полиция выяснит, почему сгорел приют для бездомных животных под Брянском, где погибли более полусотни кошек и собак."Полиция проводит проверку по факту пожара", - сказал представитель УМВД по региону РИА Новости.Волонтерская группа помощи бездомным животным "Подари надежду!" сообщила в воскресенье о пожаре, произошедшем в приюте под Брянском. Сообщалось, что при пожаре погибли более полусотни кошек и собак, которых выхаживал отставной полицейский на своем дачном участке.Волонтеры предполагают, что причиной пожара стал поджог. В ГУ МЧС по региону РИА Новости уточнили, что пожарных на место происшествия не вызывали. "Заявление об установлении причин пожара поступило в госпожнадзор", - отметили в ведомстве.
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брянская область
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брянская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Брянская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Брянская полиция проводит проверку в связи с пожаром в приюте для животных
В брянском МВД заявили о проведении проверки в связи с пожаром в приюте для животных