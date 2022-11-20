23:51 20.11.2022 (обновлено: 23:53 20.11.2022)
В Ливии проходят антигреческие выступления
"Та Неа": в Ливии проходят протесты после визита главы МИД Греции Дендиаса
Человек с флагом Ливии. Архивное фото
АФИНЫ, 20 ноя - РИА Новости. В Ливии проходят протесты против Греции после дипломатического инцидента с визитом греческого министра иностранных дел Никоса Дендиаса в Триполи, сообщает газета "Та Неа".
"Ливия сохраняет напряженность в отношениях с Грецией, так как сегодня в Триполи была организована демонстрация против нашей страны и министра иностранных дел Никоса Дендиаса, участники которой несли плакаты даже на греческом языке", - пишет газета.
На фотографиях демонстранты держат плакаты с фотографией Дендиаса и лозунгами "Ливия хочет мира, Греция поддерживает войну", "Дендиас в союзе с военными преступниками", "Дендиас, твои руки обагрены кровью", "Интересы Ливии превыше всего", "Мы будем защищать наши морские границы кровью".
Дипломатический инцидент
Дипломатический инцидент произошел 17 ноября. Дендиас прилетел в Триполи с необъявленным визитом, но не стал выходить из самолета, поскольку его встречала министр иностранных дел временного правительства Ливии Наджля Манкуш. До этого она подписала с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу турецко-ливийское соглашение по совместной эксплуатации месторождений углеводородов, которое Греция считает незаконным. По сообщению МИДа Греции, визит Дендиаса был отменен из-за нарушения договоренностей о том, что не будет встречи с ливийским министром иностранных дел.
Изначально Триполи не входил в программу поездки Дендиаса в Ливию. Дендиас планировал посетить в четверг город Бенгази в Восточной Ливии. Однако он договорился встретиться с временным президентом Ливии Мохаммедом Менфи и прилетел в Триполи. Через несколько минут после того, как правительственный самолет приземлился в Триполи, Дендиас отказался выходить из лайнера и потребовал немедленно лететь в Бенгази. В Восточной Ливии Дендиас встретился, в частности, с командующим ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.
После визита Дендиас несколько раз заявил, что срок полномочий правительства Триполи истек и оно не имеет легитимности для подписания международных соглашений, касающихся будущего страны.
Газета "Та Неа" сообщила, что временное правительство Ливии направило официальное письмо протеста в Европейскую службу внешних действий по поводу позиции главы МИД Греции Дендиаса, в котором выражает удивление по поводу такого поведения государства-члена ЕС и высказывает мнение, что подобные действия не способствуют воссоединению Ливии, а усиливают раскол и противоречат решениям международного сообщества.
Ряд обозревателей в Греции также подвергли критике Дендиаса.
Дипломатический инцидент в Триполи стал "фиаско тайной дипломатии Никоса Дендиаса", написал портал Crisis monitor.
По его мнению, попытка Дендиаса использовать доставку вакцин в Бенгази в качестве предлога для тайной встречи с ливийским президентом обернулась дипломатическим Ватерлоо. "Победителем стала Турция, которой удалось взорвать усилия по сближению Афин и Триполи, минуя премьер-министра и министра иностранных дел. Когда официальные двусторонние отношения между Грецией и Ливией ухудшились до исторического минимума, Никос Дендиас попадает в объятия фельдмаршала Халифы Хафтара и вынужден вновь использовать особенно проблемный канал", - пишет Crisis monitor.
По его оценке, двусторонние отношения надолго разрушены, и возможность сближения будет только после смены правительства в Ливии.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство и в стране царило двоевластие. На востоке заседал избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Хафтаром, а на западе, в столице Триполи, правило сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия. Срок его полномочий уже истек.
Греция в 2011 году поддержала военную операцию НАТО против Муаммара Каддафи, предоставив ее участникам военные аэродромы и базу ВМС. При этом греческие военные не принимали непосредственного участия в операции.