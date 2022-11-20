https://ria.ru/20221120/protesty-1832967165.html

В Ливии проходят антигреческие выступления

В Ливии проходят антигреческие выступления - РИА Новости, 20.11.2022

В Ливии проходят антигреческие выступления

В Ливии проходят протесты против Греции после дипломатического инцидента с визитом греческого министра иностранных дел Никоса Дендиаса в Триполи, сообщает... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T23:51

2022-11-20T23:51

2022-11-20T23:53

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АФИНЫ, 20 ноя - РИА Новости. В Ливии проходят протесты против Греции после дипломатического инцидента с визитом греческого министра иностранных дел Никоса Дендиаса в Триполи, сообщает газета "Та Неа".На фотографиях демонстранты держат плакаты с фотографией Дендиаса и лозунгами "Ливия хочет мира, Греция поддерживает войну", "Дендиас в союзе с военными преступниками", "Дендиас, твои руки обагрены кровью", "Интересы Ливии превыше всего", "Мы будем защищать наши морские границы кровью".Дипломатический инцидентДипломатический инцидент произошел 17 ноября. Дендиас прилетел в Триполи с необъявленным визитом, но не стал выходить из самолета, поскольку его встречала министр иностранных дел временного правительства Ливии Наджля Манкуш. До этого она подписала с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу турецко-ливийское соглашение по совместной эксплуатации месторождений углеводородов, которое Греция считает незаконным. По сообщению МИДа Греции, визит Дендиаса был отменен из-за нарушения договоренностей о том, что не будет встречи с ливийским министром иностранных дел.Изначально Триполи не входил в программу поездки Дендиаса в Ливию. Дендиас планировал посетить в четверг город Бенгази в Восточной Ливии. Однако он договорился встретиться с временным президентом Ливии Мохаммедом Менфи и прилетел в Триполи. Через несколько минут после того, как правительственный самолет приземлился в Триполи, Дендиас отказался выходить из лайнера и потребовал немедленно лететь в Бенгази. В Восточной Ливии Дендиас встретился, в частности, с командующим ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром.После визита Дендиас несколько раз заявил, что срок полномочий правительства Триполи истек и оно не имеет легитимности для подписания международных соглашений, касающихся будущего страны.Газета "Та Неа" сообщила, что временное правительство Ливии направило официальное письмо протеста в Европейскую службу внешних действий по поводу позиции главы МИД Греции Дендиаса, в котором выражает удивление по поводу такого поведения государства-члена ЕС и высказывает мнение, что подобные действия не способствуют воссоединению Ливии, а усиливают раскол и противоречат решениям международного сообщества.Ряд обозревателей в Греции также подвергли критике Дендиаса.Дипломатический инцидент в Триполи стал "фиаско тайной дипломатии Никоса Дендиаса", написал портал Crisis monitor.По его мнению, попытка Дендиаса использовать доставку вакцин в Бенгази в качестве предлога для тайной встречи с ливийским президентом обернулась дипломатическим Ватерлоо. "Победителем стала Турция, которой удалось взорвать усилия по сближению Афин и Триполи, минуя премьер-министра и министра иностранных дел. Когда официальные двусторонние отношения между Грецией и Ливией ухудшились до исторического минимума, Никос Дендиас попадает в объятия фельдмаршала Халифы Хафтара и вынужден вновь использовать особенно проблемный канал", - пишет Crisis monitor.По его оценке, двусторонние отношения надолго разрушены, и возможность сближения будет только после смены правительства в Ливии.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство и в стране царило двоевластие. На востоке заседал избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Хафтаром, а на западе, в столице Триполи, правило сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия. Срок его полномочий уже истек.Греция в 2011 году поддержала военную операцию НАТО против Муаммара Каддафи, предоставив ее участникам военные аэродромы и базу ВМС. При этом греческие военные не принимали непосредственного участия в операции.

https://ria.ru/20221009/soglasheniya-1822654534.html

https://ria.ru/20221118/gretsiya-1832547363.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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