Рейтинг@Mail.ru
Владимир Ефимов: производство мяса в Москве выросло на 16% - РИА Новости, 20.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221120/proizvodstvo-1832616865.html
Владимир Ефимов: производство мяса в Москве выросло на 16%
Владимир Ефимов: производство мяса в Москве выросло на 16% - РИА Новости, 20.11.2022
Владимир Ефимов: производство мяса в Москве выросло на 16%
Производство мясных изделий предприятиями столицы с начала года увеличилось на 16,6%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T09:12
2022-11-20T09:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823609271_0:93:1800:1106_1920x0_80_0_0_9dfeb64b0b6035a272e726d7f5d9f5b0.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Производство мясных изделий предприятиями столицы с начала года увеличилось на 16,6%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Москва – крупный производитель продуктов питания. В столице работают более 200 предприятий пищевой промышленности. Их постоянно растущие мощности могут закрыть не только потребности москвичей, но и соседних регионов. Только мясных изделий за девять месяцев этого года в городе выпустили на 16,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее, при этом объем поставленной заказчикам продукции вырос на 6%- до 89 миллиардов рублей", – сообщил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономической политики.В сообщении уточняется, что за указанный период производство копченых колбас выросло на четверть, превысив 106 тысяч тонн, мясных полуфабрикатов - на 5% до 77 тысяч тонн.В правительстве Москвы отмечают, что росту производства способствуют меры поддержки производителей пищевых продуктов со стороны города. Так, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов инвесторам без конкурса предоставлены земельные участки, где будут размещены десять новых предприятий пищевой отрасли: производство хлебобулочной продукции, кондитерских изделий, макарон, специй и приправ, органических продуктов, а также мясоперерабатывающий завод.
https://realty.ria.ru/20221110/zavody-1830404058.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823609271_102:0:1699:1198_1920x0_80_0_0_eb91cc87302aaeead72f58f83684b54e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , экономика
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Экономика
09:12 20.11.2022
 

Владимир Ефимов: производство мяса в Москве выросло на 16%

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Производство мясных изделий предприятиями столицы с начала года увеличилось на 16,6%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Москва – крупный производитель продуктов питания. В столице работают более 200 предприятий пищевой промышленности. Их постоянно растущие мощности могут закрыть не только потребности москвичей, но и соседних регионов. Только мясных изделий за девять месяцев этого года в городе выпустили на 16,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее, при этом объем поставленной заказчикам продукции вырос на 6%- до 89 миллиардов рублей", – сообщил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономической политики.
В сообщении уточняется, что за указанный период производство копченых колбас выросло на четверть, превысив 106 тысяч тонн, мясных полуфабрикатов - на 5% до 77 тысяч тонн.
В правительстве Москвы отмечают, что росту производства способствуют меры поддержки производителей пищевых продуктов со стороны города. Так, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов инвесторам без конкурса предоставлены земельные участки, где будут размещены десять новых предприятий пищевой отрасли: производство хлебобулочной продукции, кондитерских изделий, макарон, специй и приправ, органических продуктов, а также мясоперерабатывающий завод.
Бетонный завод - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 09:05
В Москве построят заводы стройматериалов и кормов для животных
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала