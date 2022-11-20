https://ria.ru/20221120/proizvodstvo-1832616865.html
Владимир Ефимов: производство мяса в Москве выросло на 16%
Владимир Ефимов: производство мяса в Москве выросло на 16% - РИА Новости, 20.11.2022
Владимир Ефимов: производство мяса в Москве выросло на 16%
Производство мясных изделий предприятиями столицы с начала года увеличилось на 16,6%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T09:12
2022-11-20T09:12
2022-11-20T09:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
экономика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Производство мясных изделий предприятиями столицы с начала года увеличилось на 16,6%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Москва – крупный производитель продуктов питания. В столице работают более 200 предприятий пищевой промышленности. Их постоянно растущие мощности могут закрыть не только потребности москвичей, но и соседних регионов. Только мясных изделий за девять месяцев этого года в городе выпустили на 16,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее, при этом объем поставленной заказчикам продукции вырос на 6%- до 89 миллиардов рублей", – сообщил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономической политики.В сообщении уточняется, что за указанный период производство копченых колбас выросло на четверть, превысив 106 тысяч тонн, мясных полуфабрикатов - на 5% до 77 тысяч тонн.В правительстве Москвы отмечают, что росту производства способствуют меры поддержки производителей пищевых продуктов со стороны города. Так, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов инвесторам без конкурса предоставлены земельные участки, где будут размещены десять новых предприятий пищевой отрасли: производство хлебобулочной продукции, кондитерских изделий, макарон, специй и приправ, органических продуктов, а также мясоперерабатывающий завод.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , экономика
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Экономика
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Производство мясных изделий предприятиями столицы с начала года увеличилось на 16,6%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Москва – крупный производитель продуктов питания. В столице работают более 200 предприятий пищевой промышленности. Их постоянно растущие мощности могут закрыть не только потребности москвичей, но и соседних регионов. Только мясных изделий за девять месяцев этого года в городе выпустили на 16,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее, при этом объем поставленной заказчикам продукции вырос на 6%- до 89 миллиардов рублей", – сообщил вице-мэр
, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономической политики.
В сообщении уточняется, что за указанный период производство копченых колбас выросло на четверть, превысив 106 тысяч тонн, мясных полуфабрикатов - на 5% до 77 тысяч тонн.
В правительстве Москвы отмечают, что росту производства способствуют меры поддержки производителей пищевых продуктов со стороны города. Так, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов инвесторам без конкурса предоставлены земельные участки, где будут размещены десять новых предприятий пищевой отрасли: производство хлебобулочной продукции, кондитерских изделий, макарон, специй и приправ, органических продуктов, а также мясоперерабатывающий завод.