https://ria.ru/20221120/proizvodstvo-1832616865.html

Владимир Ефимов: производство мяса в Москве выросло на 16%

Владимир Ефимов: производство мяса в Москве выросло на 16% - РИА Новости, 20.11.2022

Владимир Ефимов: производство мяса в Москве выросло на 16%

Производство мясных изделий предприятиями столицы с начала года увеличилось на 16,6%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T09:12

2022-11-20T09:12

2022-11-20T09:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

экономика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Производство мясных изделий предприятиями столицы с начала года увеличилось на 16,6%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Москва – крупный производитель продуктов питания. В столице работают более 200 предприятий пищевой промышленности. Их постоянно растущие мощности могут закрыть не только потребности москвичей, но и соседних регионов. Только мясных изделий за девять месяцев этого года в городе выпустили на 16,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее, при этом объем поставленной заказчикам продукции вырос на 6%- до 89 миллиардов рублей", – сообщил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономической политики.В сообщении уточняется, что за указанный период производство копченых колбас выросло на четверть, превысив 106 тысяч тонн, мясных полуфабрикатов - на 5% до 77 тысяч тонн.В правительстве Москвы отмечают, что росту производства способствуют меры поддержки производителей пищевых продуктов со стороны города. Так, в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов инвесторам без конкурса предоставлены земельные участки, где будут размещены десять новых предприятий пищевой отрасли: производство хлебобулочной продукции, кондитерских изделий, макарон, специй и приправ, органических продуктов, а также мясоперерабатывающий завод.

https://realty.ria.ru/20221110/zavody-1830404058.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , экономика