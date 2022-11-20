https://ria.ru/20221120/pozhar-1832962437.html
Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы возросло до трех
Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы возросло до трех - РИА Новости, 20.11.2022
Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы возросло до трех
Число погибших при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве возросло до трех, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T22:55
2022-11-20T22:55
2022-11-20T23:30
москва
происшествия
пожар на площади трех вокзалов в москве
ка-32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832921595_135:0:1170:582_1920x0_80_0_0_724068c09d7c8425d3eb11ec947590df.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве возросло до трех, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Подтверждена гибель трех человек", — рассказал собеседник агентства.В столичном главке МЧС рассказали, что возгорание локализовали в 18: 20, а в 22:03 —ликвидировали открытое горение.В воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление. Пожар распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Спасатели эвакуировали семь человек. В тушении задействовали 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.СК выясняет причины произошедшего, свидетелей опрашивают.
https://ria.ru/20220629/pozhar-1798976801.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832921595_307:0:1170:647_1920x0_80_0_0_1ab38048845b8a91e6b73ec50da7b7be.jpg
Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
2022-11-20T22:55
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, пожар на площади трех вокзалов в москве, ка-32, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Пожар на площади трех вокзалов в Москве, Ка-32, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
22:55 20.11.2022 (обновлено: 23:30 20.11.2022)
Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы возросло до трех
Экстренные службы: число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве выросло до трех