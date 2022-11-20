https://ria.ru/20221120/pozhar-1832962437.html

Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы возросло до трех

Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы возросло до трех - РИА Новости, 20.11.2022

Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы возросло до трех

Число погибших при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве возросло до трех, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T22:55

2022-11-20T22:55

2022-11-20T23:30

москва

происшествия

пожар на площади трех вокзалов в москве

ка-32

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве возросло до трех, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Подтверждена гибель трех человек", — рассказал собеседник агентства.В столичном главке МЧС рассказали, что возгорание локализовали в 18: 20, а в 22:03 —ликвидировали открытое горение.В воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление. Пожар распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Спасатели эвакуировали семь человек. В тушении задействовали 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.СК выясняет причины произошедшего, свидетелей опрашивают.

https://ria.ru/20220629/pozhar-1798976801.html

москва

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы 2022-11-20T22:55 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

москва, происшествия, пожар на площади трех вокзалов в москве, ка-32, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)