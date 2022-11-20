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Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы возросло до трех - РИА Новости, 20.11.2022
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Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы возросло до трех
Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы возросло до трех - РИА Новости, 20.11.2022
Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы возросло до трех
Число погибших при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве возросло до трех, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T22:55
2022-11-20T23:30
москва
происшествия
пожар на площади трех вокзалов в москве
ка-32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве возросло до трех, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Подтверждена гибель трех человек", — рассказал собеседник агентства.В столичном главке МЧС рассказали, что возгорание локализовали в 18: 20, а в 22:03 —ликвидировали открытое горение.В воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление. Пожар распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Спасатели эвакуировали семь человек. В тушении задействовали 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.СК выясняет причины произошедшего, свидетелей опрашивают.
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Евгения Нефедова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
Огненное зарево в районе Комсомольской площади: открытое горение в центре Москвы
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москва, происшествия, пожар на площади трех вокзалов в москве, ка-32, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Пожар на площади трех вокзалов в Москве, Ка-32, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
22:55 20.11.2022 (обновлено: 23:30 20.11.2022)
 
Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы возросло до трех

Экстренные службы: число жертв пожара на Комсомольской площади в Москве выросло до трех

© Фото : ГУ МЧС по г. МосквеТушение пожара на Комсомольской площади в Москве
Тушение пожара на Комсомольской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Фото : ГУ МЧС по г. Москве
Тушение пожара на Комсомольской площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве возросло до трех, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Подтверждена гибель трех человек", — рассказал собеседник агентства.
В столичном главке МЧС рассказали, что возгорание локализовали в 18: 20, а в 22:03 —ликвидировали открытое горение.
В воскресенье днем в двухэтажном кирпичном складском здании по адресу Комсомольская площадь, дом 1А, строение 18 вспыхнул пожар, наблюдалось сильное задымление. Пожар распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Спасатели эвакуировали семь человек. В тушении задействовали 80 спасателей, 20 единиц техники, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.
СК выясняет причины произошедшего, свидетелей опрашивают.
Мужчина снимает на свой телефон дым от пожара в районе Комсомольской площади - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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МоскваПроисшествияПожар на площади трех вокзалов в МосквеКа-32МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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