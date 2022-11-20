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"На последнем издыхании". Американский полковник назвал потери ВСУ - РИА Новости, 20.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/poteri-1832821932.html
"На последнем издыхании". Американский полковник назвал потери ВСУ
"На последнем издыхании". Американский полковник назвал потери ВСУ - РИА Новости, 20.11.2022
"На последнем издыхании". Американский полковник назвал потери ВСУ
ВСУ несут огромные потери, в то время как американские чиновники отказываются от мирного урегулирования конфликта, заявил в интервью Grayzone полковник... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T01:35
2022-11-20T01:35
специальная военная операция на украине
в мире
марк милли
джо байден
владимир путин
россия
сша
украина
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. ВСУ несут огромные потери, в то время как американские чиновники отказываются от мирного урегулирования конфликта, заявил в интервью Grayzone полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.По его мнению, проблема заключается в том, что президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и другие представители властей поддались массовому замешательству о якобы "победе Украины".Он также выразил мнение, что Россию "нельзя запугать и заставить подчиниться", и отметил, что генерал армии США Марк Милли, призывая к миру, понимает это, в отличие от остальных людей у власти.Как ранее сообщали СМИ, Милли подталкивает Белый дом оказать давление на Киев для дипломатического урегулирования конфликта на Украине.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221117/proryv-1832190567.html
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в мире, марк милли, джо байден, владимир путин, россия, сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Марк Милли, Джо Байден, Владимир Путин, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины
01:35 20.11.2022
 
"На последнем издыхании". Американский полковник назвал потери ВСУ

Полковник армии США в отставке Макгрегор заявил, что ВСУ потеряли более ста тысяч убитыми

© AP Photo / Roman ChopВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Roman Chop
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. ВСУ несут огромные потери, в то время как американские чиновники отказываются от мирного урегулирования конфликта, заявил в интервью Grayzone полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
По его мнению, проблема заключается в том, что президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и другие представители властей поддались массовому замешательству о якобы "победе Украины".

"Они (Вооруженные силы Украины. — Прим. ред.) не побеждают. <...> Они потеряли более ста тысяч убитыми и сотни тысяч ранеными. Огромное количество оборудования было потеряно, уничтожено, украдено. Они сейчас на последнем издыхании. Им нечего предложить. Они ждут, когда по ним нанесут сокрушительный удар, который раздавит их. <...> Это безумие", — сказал Макгрегор.

Он также выразил мнение, что Россию "нельзя запугать и заставить подчиниться", и отметил, что генерал армии США Марк Милли, призывая к миру, понимает это, в отличие от остальных людей у власти.
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Как ранее сообщали СМИ, Милли подталкивает Белый дом оказать давление на Киев для дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМарк МиллиДжо БайденВладимир ПутинРоссияСШАУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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