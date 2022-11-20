https://ria.ru/20221120/poteri-1832821932.html

"На последнем издыхании". Американский полковник назвал потери ВСУ

"На последнем издыхании". Американский полковник назвал потери ВСУ - РИА Новости, 20.11.2022

"На последнем издыхании". Американский полковник назвал потери ВСУ

ВСУ несут огромные потери, в то время как американские чиновники отказываются от мирного урегулирования конфликта, заявил в интервью Grayzone полковник... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T01:35

2022-11-20T01:35

2022-11-20T01:35

специальная военная операция на украине

в мире

марк милли

джо байден

владимир путин

россия

сша

украина

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. ВСУ несут огромные потери, в то время как американские чиновники отказываются от мирного урегулирования конфликта, заявил в интервью Grayzone полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.По его мнению, проблема заключается в том, что президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и другие представители властей поддались массовому замешательству о якобы "победе Украины".Он также выразил мнение, что Россию "нельзя запугать и заставить подчиниться", и отметил, что генерал армии США Марк Милли, призывая к миру, понимает это, в отличие от остальных людей у власти.Как ранее сообщали СМИ, Милли подталкивает Белый дом оказать давление на Киев для дипломатического урегулирования конфликта на Украине.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221117/proryv-1832190567.html

https://ria.ru/20221118/vsu-1832440484.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, марк милли, джо байден, владимир путин, россия, сша, украина, вооруженные силы украины