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В Польше назвали условие для вторжения на Украину - РИА Новости, 20.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/polsha-1832822519.html
В Польше назвали условие для вторжения на Украину
В Польше назвали условие для вторжения на Украину - РИА Новости, 20.11.2022
В Польше назвали условие для вторжения на Украину
При дальнейшем ослаблении Киева США могут заставить Польшу отправить войска на Украину, приводит слова политолога Лешека Сыкульского Gazeta Wyborcza. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T01:35
2022-11-20T01:35
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
польша
киев
gazeta wyborcza
нато
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. При дальнейшем ослаблении Киева США могут заставить Польшу отправить войска на Украину, приводит слова политолога Лешека Сыкульского Gazeta Wyborcza.По мнению ученого, Варшава уже начала готовится к участию в боевых действиях на Востоке. Об этом говорят принятые в стране законодательные акты, пояснил он."Вступил в силу закон "О защите Отечества". Этот закон восстанавливает срочную военную службу, и, конечно, теоретически, вводит обязательную военную службу для женщин. Видно, кому-то очень сильно нужно пушечное мясо", — цитирует политолога газета.Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на благоразумие западных лидеров.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20221025/armiya-1826739687.html
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в мире, владимир путин, украина, польша, киев, gazeta wyborcza, нато, сша, варшава, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Польша, Киев, Gazeta Wyborcza, НАТО, США, Варшава, Россия
01:35 20.11.2022
 
В Польше назвали условие для вторжения на Украину

GW: при дальнейшем ослаблении Киева США могут заставить Польшу отправить войска на Украину

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtПольские военнослужащие поднимают флаг НАТО
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. При дальнейшем ослаблении Киева США могут заставить Польшу отправить войска на Украину, приводит слова политолога Лешека Сыкульского Gazeta Wyborcza.
"Если Украина будет слабеть, американцы будут оказывать давление на польское правительство, чтобы оказать Киеву непосредственную помощь. Спросите себя, хотим ли мы этого, готовы ли мы сегодня вступить в войну", — говорится в публикации.
По мнению ученого, Варшава уже начала готовится к участию в боевых действиях на Востоке. Об этом говорят принятые в стране законодательные акты, пояснил он.
"Вступил в силу закон "О защите Отечества". Этот закон восстанавливает срочную военную службу, и, конечно, теоретически, вводит обязательную военную службу для женщин. Видно, кому-то очень сильно нужно пушечное мясо", — цитирует политолога газета.
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Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаПольшаКиевGazeta WyborczaНАТОСШАВаршаваРоссия
 
 
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