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В Польше назвали условие для вторжения на Украину
В Польше назвали условие для вторжения на Украину - РИА Новости, 20.11.2022
В Польше назвали условие для вторжения на Украину
При дальнейшем ослаблении Киева США могут заставить Польшу отправить войска на Украину, приводит слова политолога Лешека Сыкульского Gazeta Wyborcza. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T01:35
2022-11-20T01:35
2022-11-20T01:35
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
польша
киев
gazeta wyborcza
нато
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. При дальнейшем ослаблении Киева США могут заставить Польшу отправить войска на Украину, приводит слова политолога Лешека Сыкульского Gazeta Wyborcza.По мнению ученого, Варшава уже начала готовится к участию в боевых действиях на Востоке. Об этом говорят принятые в стране законодательные акты, пояснил он."Вступил в силу закон "О защите Отечества". Этот закон восстанавливает срочную военную службу, и, конечно, теоретически, вводит обязательную военную службу для женщин. Видно, кому-то очень сильно нужно пушечное мясо", — цитирует политолога газета.Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе, но выразил надежду на благоразумие западных лидеров.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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В Польше назвали условие для вторжения на Украину
GW: при дальнейшем ослаблении Киева США могут заставить Польшу отправить войска на Украину