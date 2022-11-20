17:42 20.11.2022 (обновлено: 20:26 20.11.2022)
Миссия ООН призвала изучить видео с убийством российских военнопленных
AP: мониторинговая миссия ООН призвала изучить видео с убийством российских военнопленных
© AP Photo / Mary AltafferЗдание ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
Здание ООН. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) призвала изучить видео с убийством сдавшихся в плен российских военных, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.
"ММПЧУ известно о существовании данного видео, миссия занимается его изучением. Мы повторяем наш призыв расследовать все подобные утверждения должным образом и своевременно соответствующими органами власти", — говорится в заявлении.
Накануне заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что Москва направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо о жестоком отношении украинцев к российским военнопленным и попросила распространить его в качестве официального документа в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее.
В пятницу в интернете появился видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен. По информации Министерства обороны России, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек. Отмечается, что это не единичное военное преступление, а распространенная среди украинских военных практика, и "Зеленскому и его приспешникам придется отвечать за всех и за каждого замученного и убитого пленного".
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.
В российской оборонном ведомстве обратили внимание, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.