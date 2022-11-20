https://ria.ru/20221120/plennye-1832918238.html

Миссия ООН призвала изучить видео с убийством российских военнопленных

Миссия ООН призвала изучить видео с убийством российских военнопленных - РИА Новости, 20.11.2022

Миссия ООН призвала изучить видео с убийством российских военнопленных

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) призвала изучить видео с убийством сдавшихся в плен российских военных, сообщило агентство... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T17:42

2022-11-20T17:42

2022-11-20T20:26

в мире

россия

украина

оон

обсе

совет европы

луганская народная республика

макеевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786881018_0:236:3072:1964_1920x0_80_0_0_a10b9b065835ae04245004fc417f3307.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) призвала изучить видео с убийством сдавшихся в плен российских военных, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс."ММПЧУ известно о существовании данного видео, миссия занимается его изучением. Мы повторяем наш призыв расследовать все подобные утверждения должным образом и своевременно соответствующими органами власти", — говорится в заявлении.Накануне заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что Москва направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо о жестоком отношении украинцев к российским военнопленным и попросила распространить его в качестве официального документа в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее.В пятницу в интернете появился видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен. По информации Министерства обороны России, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек. Отмечается, что это не единичное военное преступление, а распространенная среди украинских военных практика, и "Зеленскому и его приспешникам придется отвечать за всех и за каждого замученного и убитого пленного".Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.В российской оборонном ведомстве обратили внимание, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

https://ria.ru/20221119/plennye-1832741476.html

https://ria.ru/20221119/vozmezdie-1832814034.html

https://ria.ru/20221116/khalatnost-1831801307.html

россия

украина

луганская народная республика

макеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, оон, обсе, совет европы, луганская народная республика, макеевка, валерий фадеев, вооруженные силы украины, татьяна москалькова, антониу гутерреш