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Миссия ООН призвала изучить видео с убийством российских военнопленных - РИА Новости, 20.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Миссия ООН призвала изучить видео с убийством российских военнопленных
Миссия ООН призвала изучить видео с убийством российских военнопленных - РИА Новости, 20.11.2022
Миссия ООН призвала изучить видео с убийством российских военнопленных
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) призвала изучить видео с убийством сдавшихся в плен российских военных, сообщило агентство... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:42
2022-11-20T20:26
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) призвала изучить видео с убийством сдавшихся в плен российских военных, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс."ММПЧУ известно о существовании данного видео, миссия занимается его изучением. Мы повторяем наш призыв расследовать все подобные утверждения должным образом и своевременно соответствующими органами власти", — говорится в заявлении.Накануне заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что Москва направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо о жестоком отношении украинцев к российским военнопленным и попросила распространить его в качестве официального документа в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее.В пятницу в интернете появился видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен. По информации Министерства обороны России, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек. Отмечается, что это не единичное военное преступление, а распространенная среди украинских военных практика, и "Зеленскому и его приспешникам придется отвечать за всех и за каждого замученного и убитого пленного".Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.В российской оборонном ведомстве обратили внимание, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
https://ria.ru/20221119/plennye-1832741476.html
https://ria.ru/20221119/vozmezdie-1832814034.html
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в мире, россия, украина, оон, обсе, совет европы, луганская народная республика, макеевка, валерий фадеев, вооруженные силы украины, татьяна москалькова, антониу гутерреш
В мире, Россия, Украина, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Луганская Народная Республика, Макеевка, Валерий Фадеев, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Татьяна Москалькова, Антониу Гутерреш
17:42 20.11.2022 (обновлено: 20:26 20.11.2022)
 
Миссия ООН призвала изучить видео с убийством российских военнопленных

AP: мониторинговая миссия ООН призвала изучить видео с убийством российских военнопленных

© AP Photo / Mary AltafferЗдание ООН
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Здание ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) призвала изучить видео с убийством сдавшихся в плен российских военных, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.
"ММПЧУ известно о существовании данного видео, миссия занимается его изучением. Мы повторяем наш призыв расследовать все подобные утверждения должным образом и своевременно соответствующими органами власти", — говорится в заявлении.
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В пятницу в интернете появился видеоролик, на котором украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен. По информации Министерства обороны России, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек. Отмечается, что это не единичное военное преступление, а распространенная среди украинских военных практика, и "Зеленскому и его приспешникам придется отвечать за всех и за каждого замученного и убитого пленного".
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Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.
В российской оборонном ведомстве обратили внимание, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаООНОБСЕСовет ЕвропыЛуганская Народная РеспубликаМакеевкаВалерий ФадеевВооруженные силы УкраиныТатьяна МоскальковаАнтониу Гутерреш
 
 
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