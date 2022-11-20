https://ria.ru/20221120/patriarkh-1832899104.html

Мудрое слово патриарха Кирилла консолидирует общество, заявил Путин

Мудрое слово патриарха Кирилла консолидирует общество, заявил Путин - РИА Новости, 20.11.2022

Мудрое слово патриарха Кирилла консолидирует общество, заявил Путин

Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость пастырского слова предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), которое служит консолидации российского... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T15:55

2022-11-20T15:55

2022-11-20T16:00

религия

владимир путин

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

русская православная церковь

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость пастырского слова предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), которое служит консолидации российского общества, в поздравительном послании на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с днем его рождения."Примите сердечные поздравления с днем Вашего рождения. На посту Предстоятеля Русской Православной Церкви Вы направляете свои усилия на сбережение в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений, совершенствование соработничества Церкви и государства. Ваше мудрое пастырское слово служит консолидации народа, поддерживает людей в пору непростых испытаний", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте РПЦ.Владимир Путин пожелал патриарху Кириллу здоровья, бодрости духа и долголетия.Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, шестнадцатому по счету патриарху Русской церкви, 20 ноября исполняется 76 лет.Патриарх Кирилл (в миру – Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация – возведение на патриарший престол.

https://ria.ru/20221120/rpts-1832889229.html

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владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, русская православная церковь