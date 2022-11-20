15:55 20.11.2022 (обновлено: 16:00 20.11.2022)
Мудрое слово патриарха Кирилла консолидирует общество, заявил Путин
Путин заявил, что мудрое пастырское слово патриарха Кирилла консолидирует общество
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость пастырского слова предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), которое служит консолидации российского общества, в поздравительном послании на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с днем его рождения.
"Примите сердечные поздравления с днем Вашего рождения. На посту Предстоятеля Русской Православной Церкви Вы направляете свои усилия на сбережение в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений, совершенствование соработничества Церкви и государства. Ваше мудрое пастырское слово служит консолидации народа, поддерживает людей в пору непростых испытаний", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте РПЦ.
Владимир Путин пожелал патриарху Кириллу здоровья, бодрости духа и долголетия.
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, шестнадцатому по счету патриарху Русской церкви, 20 ноября исполняется 76 лет.
Патриарх Кирилл (в миру – Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация – возведение на патриарший престол.
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