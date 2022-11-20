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Мудрое слово патриарха Кирилла консолидирует общество, заявил Путин - РИА Новости, 20.11.2022
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Религия
https://ria.ru/20221120/patriarkh-1832899104.html
Мудрое слово патриарха Кирилла консолидирует общество, заявил Путин
Мудрое слово патриарха Кирилла консолидирует общество, заявил Путин - РИА Новости, 20.11.2022
Мудрое слово патриарха Кирилла консолидирует общество, заявил Путин
Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость пастырского слова предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), которое служит консолидации российского... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:55
2022-11-20T16:00
религия
владимир путин
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
русская православная церковь
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость пастырского слова предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), которое служит консолидации российского общества, в поздравительном послании на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с днем его рождения."Примите сердечные поздравления с днем Вашего рождения. На посту Предстоятеля Русской Православной Церкви Вы направляете свои усилия на сбережение в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений, совершенствование соработничества Церкви и государства. Ваше мудрое пастырское слово служит консолидации народа, поддерживает людей в пору непростых испытаний", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте РПЦ.Владимир Путин пожелал патриарху Кириллу здоровья, бодрости духа и долголетия.Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, шестнадцатому по счету патриарху Русской церкви, 20 ноября исполняется 76 лет.Патриарх Кирилл (в миру – Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация – возведение на патриарший престол.
https://ria.ru/20221120/rpts-1832889229.html
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владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, русская православная церковь
Религия, Владимир Путин, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Русская православная церковь
15:55 20.11.2022 (обновлено: 16:00 20.11.2022)
 
Мудрое слово патриарха Кирилла консолидирует общество, заявил Путин

Путин заявил, что мудрое пастырское слово патриарха Кирилла консолидирует общество

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость пастырского слова предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), которое служит консолидации российского общества, в поздравительном послании на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с днем его рождения.
"Примите сердечные поздравления с днем Вашего рождения. На посту Предстоятеля Русской Православной Церкви Вы направляете свои усилия на сбережение в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений, совершенствование соработничества Церкви и государства. Ваше мудрое пастырское слово служит консолидации народа, поддерживает людей в пору непростых испытаний", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте РПЦ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в день своего рождения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 15:07Религия
Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ никак не участвует в политике
Владимир Путин пожелал патриарху Кириллу здоровья, бодрости духа и долголетия.
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, шестнадцатому по счету патриарху Русской церкви, 20 ноября исполняется 76 лет.
Патриарх Кирилл (в миру – Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать – преподавателем немецкого языка в школе. Поместный собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация – возведение на патриарший престол.
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября, 17:59Религия
В РПЦ осудили торговлю мощами в соцсетях
 
РелигияВладимир ПутинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссияРусская православная церковь
 
 
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