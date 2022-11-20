https://ria.ru/20221120/partiya-1832916827.html
Демократическая партия Молдавии намерена вернуться на политическую арену
Демократическая партия Молдавии намерена вернуться на политическую арену - РИА Новости, 20.11.2022
Демократическая партия Молдавии намерена вернуться на политическую арену
Демократическая партия Молдавии, которой до 2019 года руководил олигарх Владимир Плахотнюк, сменила название на Европейскую социал-демократическую партию... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:36
2022-11-20T17:36
2022-11-20T17:36
в мире
владимир плахотнюк
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молдавия
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кишинев
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КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Демократическая партия Молдавии, которой до 2019 года руководил олигарх Владимир Плахотнюк, сменила название на Европейскую социал-демократическую партию (PSDE), выбрала новое руководство и намерена вернуться на политическую арену, передает корреспондент РИА Новости.Демократическая партия Молдавии, которая до 2019 года управляла страной, в воскресенье провела десятый республиканский конгресс. В результате было принято решение сменить название на Европейскую социал-демократическую партию (PSDE). Председателем был избран бывший министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Ион Сула."Планируем в краткосрочной перспективе выйти на политическую арену с предложениями и решениями, связанными с экономической и социальной ситуацией в стране. Уверен, что с ребрендингом партии и избранием нового руководства, с обретением нового партнера в лице Социально-демократической партии Румынии мы будем способствовать развитию страны", - заявил Сула на брифинге после конгресса.По его словам, партия будет участвовать в местных выборах, запланированных в Молдавии на 2023 год."Сегодня в Кишиневе созданы европейские левые, настоящие левые, которые отделят нас от пророссийских левых. Мы категорически подчеркиваем, что не вели переговоров с Владимиром Плахотнюком", - добавил Сула.В конце октября объявленный в международный розыск олигарх Владимир Плахотнюк заявил, что намерен вернуться в молдавскую политику, чтобы вывести страну из кризиса. С 2010 по 2019 годы Плахотнюк руководил Демпартией Молдавии, входившей в правящие коалиции парламента. Он покинул страну в июне 2019 года, когда к власти пришла коалиция Партии социалистов республики Молдова (ПСРМ) и политического блока ACUM, частью которого была правящая на данный момент партия "Действие и солидарность".Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
https://ria.ru/20221120/moldaviya-1832882961.html
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в мире, владимир плахотнюк, ренато усатый, молдавия, россия, кишинев
В мире, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый, Молдавия, Россия, Кишинев
Демократическая партия Молдавии намерена вернуться на политическую арену
Демократическая партия Молдавии намерена вернуться на политическую арену с новым названием
КИШИНЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Демократическая партия Молдавии, которой до 2019 года руководил олигарх Владимир Плахотнюк, сменила название на Европейскую социал-демократическую партию (PSDE), выбрала новое руководство и намерена вернуться на политическую арену, передает корреспондент РИА Новости.
Демократическая партия Молдавии, которая до 2019 года управляла страной, в воскресенье провела десятый республиканский конгресс. В результате было принято решение сменить название на Европейскую социал-демократическую партию (PSDE). Председателем был избран бывший министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Ион Сула.
"Планируем в краткосрочной перспективе выйти на политическую арену с предложениями и решениями, связанными с экономической и социальной ситуацией в стране. Уверен, что с ребрендингом партии и избранием нового руководства, с обретением нового партнера в лице Социально-демократической партии Румынии
мы будем способствовать развитию страны", - заявил Сула на брифинге после конгресса.
По его словам, партия будет участвовать в местных выборах, запланированных в Молдавии на 2023 год.
"Сегодня в Кишиневе
созданы европейские левые, настоящие левые, которые отделят нас от пророссийских левых. Мы категорически подчеркиваем, что не вели переговоров с Владимиром Плахотнюком", - добавил Сула.
В конце октября объявленный в международный розыск олигарх Владимир Плахотнюк заявил, что намерен вернуться в молдавскую политику, чтобы вывести страну из кризиса. С 2010 по 2019 годы Плахотнюк руководил Демпартией Молдавии, входившей в правящие коалиции парламента. Он покинул страну в июне 2019 года, когда к власти пришла коалиция Партии социалистов республики Молдова (ПСРМ) и политического блока ACUM, частью которого была правящая на данный момент партия "Действие и солидарность".
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы
заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года МВД России
сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому
по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.