https://ria.ru/20221120/pamyatnik-1832893294.html

СК России проверит факты осквернения двух памятников в Латвии

СК России проверит факты осквернения двух памятников в Латвии - РИА Новости, 20.11.2022

СК России проверит факты осквернения двух памятников в Латвии

Следователи СК России проверят факты осквернения двух памятников в Латвии, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T15:24

2022-11-20T15:24

2022-11-20T15:50

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Следователи СК России проверят факты осквернения двух памятников в Латвии, сообщается в Telegram-канале ведомства.Сообщается, что в социальных сетях жители республики опубликовали сообщения с фотографиями двух оскверненных советских памятников. Так, в Елгавском крае с мемориала похитили буквы, составлявшие надпись "Слава героям" на латышском и русском языках. А в Юрмале украли 16 мемориальных плит с захоронения советских солдат."Следователи СК России дадут правовую оценку фактам осквернения двух памятников в Латвии... Следователи СК России запросят в МИД России необходимую информацию, связанную с данными происшествиями, и установят все обстоятельства произошедшего. Указанным фактам будет дана соответствующая правовая оценка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221025/pamyatnik-1826783327.html

россия

латвия

елгавский край

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в мире, россия, латвия, елгавский край, следственный комитет россии (ск рф)