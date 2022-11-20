https://ria.ru/20221120/pamyatnik-1832893294.html
СК России проверит факты осквернения двух памятников в Латвии
СК России проверит факты осквернения двух памятников в Латвии - РИА Новости, 20.11.2022
СК России проверит факты осквернения двух памятников в Латвии
Следователи СК России проверят факты осквернения двух памятников в Латвии, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:24
2022-11-20T15:24
2022-11-20T15:50
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латвия
елгавский край
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Следователи СК России проверят факты осквернения двух памятников в Латвии, сообщается в Telegram-канале ведомства.Сообщается, что в социальных сетях жители республики опубликовали сообщения с фотографиями двух оскверненных советских памятников. Так, в Елгавском крае с мемориала похитили буквы, составлявшие надпись "Слава героям" на латышском и русском языках. А в Юрмале украли 16 мемориальных плит с захоронения советских солдат."Следователи СК России дадут правовую оценку фактам осквернения двух памятников в Латвии... Следователи СК России запросят в МИД России необходимую информацию, связанную с данными происшествиями, и установят все обстоятельства произошедшего. Указанным фактам будет дана соответствующая правовая оценка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221025/pamyatnik-1826783327.html
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в мире, россия, латвия, елгавский край, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, Латвия, Елгавский край, Следственный комитет России (СК РФ)
15:24 20.11.2022 (обновлено: 15:50 20.11.2022)
СК России проверит факты осквернения двух памятников в Латвии
СК России проверит факты осквернения двух советских памятников в Латвии