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Третий за месяц министр из правительства Кисиды ушел в отставку - РИА Новости, 20.11.2022
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Третий за месяц министр из правительства Кисиды ушел в отставку
Третий за месяц министр из правительства Кисиды ушел в отставку - РИА Новости, 20.11.2022
Третий за месяц министр из правительства Кисиды ушел в отставку
Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил журналистам, что принял отставку главы министерства по административным делам и коммуникациям Минору Тэрады. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T14:46
2022-11-20T14:46
в мире
япония
фумио кисида
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ТОКИО, 20 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил журналистам, что принял отставку главы министерства по административным делам и коммуникациям Минору Тэрады.Это стало уже третьим случаем перестановок в кабинете министров Кисиды, который был обновлен в августе этого года. Около недели назад японский премьер снял с должности министра юстиции страны Ясухиро Ханаси в связи с его высказываниями относительно занимаемого им поста, вызвавшие острую критику в обществе и оппозиции. В конце октября из-за вскрывшихся связей с религиозной организацией "Церковь объединения" в отставку ушел министр по делам восстановления экономики Японии Дайсиро Ямагива.Комментируя данную тенденцию, Кисида заявил, что "приносит свои искренние извинения" людям."Я отношусь к процессу назначений очень серьезно", - добавил глава правительства Японии.Имя нового министра по административным делам и коммуникациям, по словам Кисиды, будет объявлено в первой половине понедельника, 21 ноября.Минору Тэрада оказался в центре скандала после того, как один из японских еженедельных журналов распространил информацию о том, что политик подал "ложные сведения" о проведенных им оплатах за бензин и другие позиции, связанные с предвыборной кампанией в нижнюю палату парламента годом ранее. Как выяснилось, сумму около 1 миллиона иен (примерно 7 тысяч долларов) за него внесла одна из поддерживающих его групп.
https://ria.ru/20221118/yaponiya-1832378703.html
https://ria.ru/20221120/kritika-1832825645.html
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в мире, япония, фумио кисида
В мире, Япония, Фумио Кисида
14:46 20.11.2022
 
Третий за месяц министр из правительства Кисиды ушел в отставку

Третий за месяц министр из кабинета премьера Японии Кисиды ушел в отставку из-за скандала

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 20 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил журналистам, что принял отставку главы министерства по административным делам и коммуникациям Минору Тэрады.
Это стало уже третьим случаем перестановок в кабинете министров Кисиды, который был обновлен в августе этого года. Около недели назад японский премьер снял с должности министра юстиции страны Ясухиро Ханаси в связи с его высказываниями относительно занимаемого им поста, вызвавшие острую критику в обществе и оппозиции. В конце октября из-за вскрывшихся связей с религиозной организацией "Церковь объединения" в отставку ушел министр по делам восстановления экономики Японии Дайсиро Ямагива.
Йены - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 07:58
Годовая инфляция в Японии по итогам октября ускорилась до 3,7%
Комментируя данную тенденцию, Кисида заявил, что "приносит свои искренние извинения" людям.
"Я отношусь к процессу назначений очень серьезно", - добавил глава правительства Японии.
Имя нового министра по административным делам и коммуникациям, по словам Кисиды, будет объявлено в первой половине понедельника, 21 ноября.
Минору Тэрада оказался в центре скандала после того, как один из японских еженедельных журналов распространил информацию о том, что политик подал "ложные сведения" о проведенных им оплатах за бензин и другие позиции, связанные с предвыборной кампанией в нижнюю палату парламента годом ранее. Как выяснилось, сумму около 1 миллиона иен (примерно 7 тысяч долларов) за него внесла одна из поддерживающих его групп.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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