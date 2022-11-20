https://ria.ru/20221120/otstavka-1832885612.html
Третий за месяц министр из правительства Кисиды ушел в отставку
Третий за месяц министр из правительства Кисиды ушел в отставку - РИА Новости, 20.11.2022
Третий за месяц министр из правительства Кисиды ушел в отставку
Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил журналистам, что принял отставку главы министерства по административным делам и коммуникациям Минору Тэрады. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T14:46
2022-11-20T14:46
2022-11-20T14:46
в мире
япония
фумио кисида
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ТОКИО, 20 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил журналистам, что принял отставку главы министерства по административным делам и коммуникациям Минору Тэрады.Это стало уже третьим случаем перестановок в кабинете министров Кисиды, который был обновлен в августе этого года. Около недели назад японский премьер снял с должности министра юстиции страны Ясухиро Ханаси в связи с его высказываниями относительно занимаемого им поста, вызвавшие острую критику в обществе и оппозиции. В конце октября из-за вскрывшихся связей с религиозной организацией "Церковь объединения" в отставку ушел министр по делам восстановления экономики Японии Дайсиро Ямагива.Комментируя данную тенденцию, Кисида заявил, что "приносит свои искренние извинения" людям."Я отношусь к процессу назначений очень серьезно", - добавил глава правительства Японии.Имя нового министра по административным делам и коммуникациям, по словам Кисиды, будет объявлено в первой половине понедельника, 21 ноября.Минору Тэрада оказался в центре скандала после того, как один из японских еженедельных журналов распространил информацию о том, что политик подал "ложные сведения" о проведенных им оплатах за бензин и другие позиции, связанные с предвыборной кампанией в нижнюю палату парламента годом ранее. Как выяснилось, сумму около 1 миллиона иен (примерно 7 тысяч долларов) за него внесла одна из поддерживающих его групп.
https://ria.ru/20221118/yaponiya-1832378703.html
https://ria.ru/20221120/kritika-1832825645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, фумио кисида
В мире, Япония, Фумио Кисида
Третий за месяц министр из правительства Кисиды ушел в отставку
Третий за месяц министр из кабинета премьера Японии Кисиды ушел в отставку из-за скандала
ТОКИО, 20 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил журналистам, что принял отставку главы министерства по административным делам и коммуникациям Минору Тэрады.
Это стало уже третьим случаем перестановок в кабинете министров Кисиды, который был обновлен в августе этого года. Около недели назад японский премьер снял с должности министра юстиции страны Ясухиро Ханаси в связи с его высказываниями относительно занимаемого им поста, вызвавшие острую критику в обществе и оппозиции. В конце октября из-за вскрывшихся связей с религиозной организацией "Церковь объединения" в отставку ушел министр по делам восстановления экономики Японии Дайсиро Ямагива.
Комментируя данную тенденцию, Кисида заявил, что "приносит свои искренние извинения" людям.
"Я отношусь к процессу назначений очень серьезно", - добавил глава правительства Японии.
Имя нового министра по административным делам и коммуникациям, по словам Кисиды, будет объявлено в первой половине понедельника, 21 ноября.
Минору Тэрада оказался в центре скандала после того, как один из японских еженедельных журналов распространил информацию о том, что политик подал "ложные сведения" о проведенных им оплатах за бензин и другие позиции, связанные с предвыборной кампанией в нижнюю палату парламента годом ранее. Как выяснилось, сумму около 1 миллиона иен (примерно 7 тысяч долларов) за него внесла одна из поддерживающих его групп.