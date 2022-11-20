https://ria.ru/20221120/obstrel-1832870049.html

Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось до двух

Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось до двух - РИА Новости, 20.11.2022

Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось до двух

Число пострадавших при украинском обстреле села в Белгородском районе увеличилось до двух, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T12:47

2022-11-20T12:47

2022-11-20T12:47

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

украина

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БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при украинском обстреле села в Белгородском районе увеличилось до двух, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Дополнительная информация по обстрелу села Нижний Ольшанец. Двое пострадавших. Женщина и мужчина с осколочными ранениями уже доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По его словам, повреждения зафиксированы в 10 частных домовладениях, где-то выбиты окна, где-то посекло крышу.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20221119/suzemka-1832751729.html

белгородский район

белгородская область

украина

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, украина