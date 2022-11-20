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Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось до двух - РИА Новости, 20.11.2022
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Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось до двух
Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось до двух - РИА Новости, 20.11.2022
Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось до двух
Число пострадавших при украинском обстреле села в Белгородском районе увеличилось до двух, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T12:47
2022-11-20T12:47
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
украина
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БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при украинском обстреле села в Белгородском районе увеличилось до двух, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Дополнительная информация по обстрелу села Нижний Ольшанец. Двое пострадавших. Женщина и мужчина с осколочными ранениями уже доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По его словам, повреждения зафиксированы в 10 частных домовладениях, где-то выбиты окна, где-то посекло крышу.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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белгородский район
белгородская область
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белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, украина
Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия, Украина
12:47 20.11.2022
 
Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось до двух

Число пострадавших при обстреле села в Белгородском районе увеличилось до двух

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при украинском обстреле села в Белгородском районе увеличилось до двух, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Дополнительная информация по обстрелу села Нижний Ольшанец. Двое пострадавших. Женщина и мужчина с осколочными ранениями уже доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, повреждения зафиксированы в 10 частных домовладениях, где-то выбиты окна, где-то посекло крышу.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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Белгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияУкраина
 
 
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