https://ria.ru/20221120/obstrel-1832870049.html
Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось до двух
Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось до двух - РИА Новости, 20.11.2022
Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось до двух
Число пострадавших при украинском обстреле села в Белгородском районе увеличилось до двух, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T12:47
2022-11-20T12:47
2022-11-20T12:47
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при украинском обстреле села в Белгородском районе увеличилось до двух, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Дополнительная информация по обстрелу села Нижний Ольшанец. Двое пострадавших. Женщина и мужчина с осколочными ранениями уже доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.По его словам, повреждения зафиксированы в 10 частных домовладениях, где-то выбиты окна, где-то посекло крышу.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20221119/suzemka-1832751729.html
белгородский район
белгородская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, украина
Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия, Украина
Число пострадавших при обстреле белгородского села увеличилось до двух
Число пострадавших при обстреле села в Белгородском районе увеличилось до двух