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В Белгородском районе в результате обстрела села пострадала жительница

В Белгородском районе в результате обстрела села пострадала жительница - РИА Новости, 20.11.2022

В Белгородском районе в результате обстрела села пострадала жительница

Местная жительница пострадала в результате украинского обстрела села в Белгородском районе, сообщили власти. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T10:36

2022-11-20T10:36

2022-11-20T10:36

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

белгородский район

белгородская область

украина

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БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Местная жительница пострадала в результате украинского обстрела села в Белгородском районе, сообщили власти."В результате обстрела села Нижний Ольшанец есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Есть повреждения в 6 частных домовладениях", - написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что глава района Владимир Перцев и оперативные службы продолжают подомовой обход территории.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20221011/shebekino-1823162045.html

белгородский район

белгородская область

украина

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происшествия, вячеслав гладков, белгородский район, белгородская область, украина