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В Белгородском районе в результате обстрела села пострадала жительница
В Белгородском районе в результате обстрела села пострадала жительница - РИА Новости, 20.11.2022
В Белгородском районе в результате обстрела села пострадала жительница
Местная жительница пострадала в результате украинского обстрела села в Белгородском районе, сообщили власти. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T10:36
2022-11-20T10:36
2022-11-20T10:36
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгородский район
белгородская область
украина
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БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Местная жительница пострадала в результате украинского обстрела села в Белгородском районе, сообщили власти."В результате обстрела села Нижний Ольшанец есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Есть повреждения в 6 частных домовладениях", - написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что глава района Владимир Перцев и оперативные службы продолжают подомовой обход территории.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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белгородский район
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происшествия, вячеслав гладков, белгородский район, белгородская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Белгородская область, Украина
В Белгородском районе в результате обстрела села пострадала жительница
Власти: из-за обстрела села в Белгородском районе со стороны ВСУ пострадала жительница