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В Белгородском районе в результате обстрела села пострадала жительница - РИА Новости, 20.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/obstrel-1832851754.html
В Белгородском районе в результате обстрела села пострадала жительница
В Белгородском районе в результате обстрела села пострадала жительница - РИА Новости, 20.11.2022
В Белгородском районе в результате обстрела села пострадала жительница
Местная жительница пострадала в результате украинского обстрела села в Белгородском районе, сообщили власти. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T10:36
2022-11-20T10:36
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгородский район
белгородская область
украина
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БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Местная жительница пострадала в результате украинского обстрела села в Белгородском районе, сообщили власти."В результате обстрела села Нижний Ольшанец есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Есть повреждения в 6 частных домовладениях", - написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что глава района Владимир Перцев и оперативные службы продолжают подомовой обход территории.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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белгородский район
белгородская область
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происшествия, вячеслав гладков, белгородский район, белгородская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Белгородская область, Украина
10:36 20.11.2022
 
В Белгородском районе в результате обстрела села пострадала жительница

Власти: из-за обстрела села в Белгородском районе со стороны ВСУ пострадала жительница

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 ноя - РИА Новости. Местная жительница пострадала в результате украинского обстрела села в Белгородском районе, сообщили власти.
"В результате обстрела села Нижний Ольшанец есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Есть повреждения в 6 частных домовладениях", - написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что глава района Владимир Перцев и оперативные службы продолжают подомовой обход территории.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
Пожар на подстанции в Шебекино, который возник в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 16:45Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли подстанцию Шебекино в Белгородской области
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВячеслав ГладковБелгородский районБелгородская областьУкраина
 
 
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