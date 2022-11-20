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Украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку - РИА Новости, 20.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/obstrel-1832830786.html
Украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку
Украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку - РИА Новости, 20.11.2022
Украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку
Украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, говорится в сообщении в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T05:55
2022-11-20T05:58
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, говорится в сообщении в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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авдеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Происшествия
05:55 20.11.2022 (обновлено: 05:58 20.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили семь снарядов по Каштановому и Яковлевке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМестная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра
Местная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Местная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, говорится в сообщении в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 05.15 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Каштановое: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 05.20 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", — отмечается в публикации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККРоссияПроисшествия
 
 
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