https://ria.ru/20221120/obstrel-1832830786.html

Украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку

Украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку - РИА Новости, 20.11.2022

Украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку

Украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, говорится в сообщении в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T05:55

2022-11-20T05:55

2022-11-20T05:58

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, говорится в сообщении в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

донецкая народная республика

украина

россия

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авдеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия