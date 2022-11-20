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Украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку
Украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку - РИА Новости, 20.11.2022
Украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку
Украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, говорится в сообщении в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T05:55
2022-11-20T05:55
2022-11-20T05:58
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, говорится в сообщении в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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авдеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Происшествия
05:55 20.11.2022 (обновлено: 05:58 20.11.2022)
Украинские войска обстреляли Каштановое и Яковлевку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили семь снарядов по Каштановому и Яковлевке