https://ria.ru/20221120/obman-1832817516.html

Россиян предупредили о вале мошенничества с заменой счетчиков воды

Россиян предупредили о вале мошенничества с заменой счетчиков воды - РИА Новости, 20.11.2022

Россиян предупредили о вале мошенничества с заменой счетчиков воды

Мошенники стали чаще навязывать россиянам замену исправных счетчиков воды, рассказал в интервью радио Sputnik юрист, председатель Московского жилищного союза... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T02:15

2022-11-20T02:15

2022-11-20T02:15

общество

россия

жкх

константин крохин

мошенничество

жилье

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Мошенники стали чаще навязывать россиянам замену исправных счетчиков воды, рассказал в интервью радио Sputnik юрист, председатель Московского жилищного союза Константин Крохин. Он объяснил, как жертва этого обмана может потерять до 100 тысяч рублей.В Московский жилищный союз поступает множество жалоб от людей, пострадавших из-за действий мошенников, которые выдают себя за специалистов, уполномоченных проводить поверку приборов учета воды, сообщил Крохин. Самый распространенный прием злоумышленников — это вывести счетчик из строя и убедить человека в необходимости его замены.Злоумышленники рассчитывают на то, что жертва обмана заплатит не только за поверку, но и за замену приборов учета, добавил он."В итоге человек платит и 500-700 рублей за поверку, и по 5000 рублей за замену каждого счетчика. Если учесть, что дома может быть два или даже четыре счетчика, то общая сумма может оказаться существенной", —сказал Крохин.Со своей стороны, настоящая управляющая компания может расценить повреждение пломбы на счетчике, установленном ранее, как свидетельство бесконтрольного потребления воды, отметил эксперт. В результате жертва злоумышленников может понести дополнительные убытки, вплоть до 100 тысяч рублей, уточнил он.Не следует соглашаться на поверку счетчиков, если эта услуга предлагается в рекламе или ее навязывают неизвестные лица, звонящие в дверь или по телефону, продолжил он."Обратитесь в свою управляющую компанию, чтобы там подтвердили, что наступило время поверки счетчиков и что мастер, который к вам пришел, имеет право осуществлять поверку приборов учета", — посоветовал Крохин.Без достоверной информации о том, что человек или организация, предлагающие провести поверку счетчика, действительно имеют право это делать, лучше отказаться от такой услуги, заключил он.

https://realty.ria.ru/20221010/moshenniki-1822284399.html

https://realty.ria.ru/20211120/schetchiki-1759446877.html

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общество, россия, жкх, константин крохин, мошенничество, жилье