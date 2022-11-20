https://ria.ru/20221120/obeschanie-1832962689.html

Токаев пообещал кардинальные изменения в экономике Казахстана

Токаев пообещал кардинальные изменения в экономике Казахстана - РИА Новости, 20.11.2022

Токаев пообещал кардинальные изменения в экономике Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления результатов exit poll о его победе на президентских выборах анонсировал кардинальные изменения в... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T22:59

2022-11-20T22:59

2022-11-20T22:59

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

выборы президента казахстана — 2022

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АЛМА-АТА, 20 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления результатов exit poll о его победе на президентских выборах анонсировал кардинальные изменения в экономике страны.Согласно данным exit poll трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник."Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству", - сказал он, выступая в своем республиканском предвыборном штабе.

https://ria.ru/20221120/tokaev-1832475311.html

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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, выборы президента казахстана — 2022