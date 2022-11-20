https://ria.ru/20221120/obeschanie-1832962689.html
Токаев пообещал кардинальные изменения в экономике Казахстана
Токаев пообещал кардинальные изменения в экономике Казахстана - РИА Новости, 20.11.2022
Токаев пообещал кардинальные изменения в экономике Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления результатов exit poll о его победе на президентских выборах анонсировал кардинальные изменения в... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T22:59
2022-11-20T22:59
2022-11-20T22:59
в мире
касым-жомарт токаев
казахстан
выборы президента казахстана — 2022
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АЛМА-АТА, 20 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления результатов exit poll о его победе на президентских выборах анонсировал кардинальные изменения в экономике страны.Согласно данным exit poll трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник."Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству", - сказал он, выступая в своем республиканском предвыборном штабе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Выборы президента Казахстана — 2022
Токаев пообещал кардинальные изменения в экономике Казахстана
Президент Токаев пообещал кардинальные изменения в экономике Казахстана
АЛМА-АТА, 20 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после объявления результатов exit poll о его победе на президентских выборах анонсировал кардинальные изменения в экономике страны.
Согласно данным exit poll трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник.
"Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству", - сказал он, выступая в своем республиканском предвыборном штабе.