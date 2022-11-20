https://ria.ru/20221120/natsionalisty-1832894574.html
Британия подарит украинским войскам зажигалки с приветствием националистов
Британия подарит украинским войскам зажигалки с приветствием националистов - РИА Новости, 20.11.2022
Британия подарит украинским войскам зажигалки с приветствием националистов
Великобритания передаст украинским военным, проходящим обучение на ее территории, зажигалки, на которых выгравирован лозунг* украинских националистов. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:29
2022-11-20T15:29
2022-11-20T16:06
специальная военная операция на украине
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степан бандера
роман шухевич
великобритания
украина
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Великобритания передаст украинским военным, проходящим обучение на ее территории, зажигалки, на которых выгравирован лозунг* украинских националистов."В комплект зимней экипировки украинских новобранцев, проходящих подготовку на территории Великобритании, войдет специальный предмет, символизирующий поддержку со стороны Великобритании. Многоразовая зажигалка - лучший друг солдата на протяжении многих поколений", - написало оборонное ведомство королевства на своей странице в Twitter.В прилагаемом к сообщению видеоролике показано, как выглядит зажигалка: надпись-приветствие нанесена на украинском языке, она сопровождается изображением элемента герба Украины в форме золотого трезубца.Приветствие и лозунг украинских националистов с 2018 года стало официальным приветствием в украинской армии и полиции. Вариант был принят в качестве организационного пароля-приветствия среди членов ОУН-УПА** ("Организации украинских националистов"**, чье боевое крыло "Украинская повстанческая армия"** признано экстремистским и запрещено в РФ) в начале Второй мировой войны. Героизация УПА** и ее лидеров - Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.* Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях** Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20221119/velikobritaniya-1832776945.html
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в мире, степан бандера, роман шухевич, великобритания, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Степан Бандера, Роман Шухевич, Великобритания, Украина, Россия
15:29 20.11.2022 (обновлено: 16:06 20.11.2022)
Британия подарит украинским войскам зажигалки с приветствием националистов
Великобритания передаст украинским военным зажигалки с лозунгом националистов
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Великобритания передаст украинским военным, проходящим обучение на ее территории, зажигалки, на которых выгравирован лозунг* украинских националистов.
"В комплект зимней экипировки украинских новобранцев, проходящих подготовку на территории Великобритании, войдет специальный предмет, символизирующий поддержку со стороны Великобритании. Многоразовая зажигалка - лучший друг солдата на протяжении многих поколений", - написало оборонное ведомство королевства на своей странице в Twitter.
В прилагаемом к сообщению видеоролике показано, как выглядит зажигалка: надпись-приветствие нанесена на украинском языке, она сопровождается изображением элемента герба Украины в форме золотого трезубца.
Приветствие и лозунг украинских националистов с 2018 года стало официальным приветствием в украинской армии и полиции. Вариант был принят в качестве организационного пароля-приветствия среди членов ОУН-УПА** ("Организации украинских националистов"**, чье боевое крыло "Украинская повстанческая армия"** признано экстремистским и запрещено в РФ) в начале Второй мировой войны. Героизация УПА** и ее лидеров - Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
* Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
** Экстремистская организация, запрещенная в России