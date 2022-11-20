https://ria.ru/20221120/moskva-1832849936.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 20.11.2022

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода, кратковременный снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T10:21

2022-11-20T10:21

2022-11-20T10:21

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

общество

погода

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Облачная погода, кратковременный снег и до минус 3 градусов ожидают москвичей в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что в первой половине дня, особенно в утренние часы на погоду в столичном регионе будет оказывать влияние фронтальная система, сопровождаемая снеговыми тучами. После полудня фон атмосферного давления начнет расти, благодаря чему немного распогодится. При этом температурный режим останется в рамках многолетней климатической нормы."В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями преимущественно в первой половине дня. Кратковременный снег, температура воздуха от минус 1 до минус 3, в Подмосковье от нуля до минус 5. Ветер восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 752 миллиметра ртутного столба. Вечером возможны слабые магнитные бури", - сказал Тишковец.Синоптик добавил, что за минувшую ночь в Москве выпало 2 миллиметра осадков, по Московской области до 7 миллиметров осадков, больше всего на юге.Кроме того, согласно данным с базовой метеостанции столицы на ВДНХ, снежный покров в городе составляет 12 сантиметров. Тишковец отметил, что такие сугробы обычно фиксируются в конце второй декады декабря.

https://ria.ru/20221120/katok-1832841577.html

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Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, общество, погода