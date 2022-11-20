https://ria.ru/20221120/mariupol-1832863024.html

Жилье в Мариуполе планируют восстановить раньше срока

Жилье в Мариуполе планируют восстановить раньше срока - РИА Новости, 20.11.2022

Жилье в Мариуполе планируют восстановить раньше срока

Восстановление жилья в Мариуполе могут завершить раньше намеченных в мастер-плане сроков, заявил в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T11:52

2022-11-20T11:52

2022-11-20T12:26

специальная военная операция на украине

общество

марат хуснуллин

мариуполь

донбасс

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Восстановление жилья в Мариуполе могут завершить раньше намеченных в мастер-плане сроков, заявил в Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.Вице-премьер рассказал, что снова побывал с рабочим визитом в новых регионах, в частности в Мариуполе."Всего в городе работают 28 тысяч строителей. Идем хорошими темпами, сейчас восстанавливаем порядка 1250 объектов, при этом уже восстановлено 150 домов", — отметил вице-премьер.По словам Хуснуллина, в городе сохраняется проблема подключения объектов к сетям, но и этот вопрос постепенно решается."Сейчас подано тепло в 475 домов, до конца года ставим задачу обеспечить подключение тысячи объектов, но есть проблема с ветхостью сетей в городе в целом", — заключил он.Российские войска освободили Мариуполь в середине мая. Во время боев, продолжавшихся с начала марта, город серьезно пострадал — сообщалось, что 20 процентов жилого фонда не подлежит восстановлению. Ущерб, нанесенный украинскими националистами, Следственный комитет оценил почти в 46 миллиардов рублей.Мастер-план, который Хуснуллин представил президенту Владимиру Путину в июле, предполагает восстановление Мариуполя в течение трех лет. До конца этого года планируется восстановить 90 социальных объектов, создать новый транспортно-пересадочный узел, в том числе железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии. Предусматривается и развитие территории аэропорта.

https://realty.ria.ru/20221110/donbass-1830590703.html

https://ria.ru/20221102/most-1828678875.html

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Ольга Фомченкова

общество, марат хуснуллин, мариуполь, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин