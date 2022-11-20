Украинские войска обстреляли Кременную из HIMARS, погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Кременной из HIMARS
© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 ноя – РИА Новости. Украинские войска обстреляли в воскресенье утром Кременную в ЛНР, выпустив ракету из РСЗО HIMARS, в результате погиб один мирный житель, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 8.00 по населенному пункту Кременная с применением РСЗО HIMARS (1 ракета). В результате обстрела погиб один мирный житель 1993 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.