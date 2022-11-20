Рейтинг@Mail.ru
Минприроды ЛНР рассказало, сколько гектаров леса выгорело в регионе - РИА Новости, 20.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/lnr-1832826714.html
Минприроды ЛНР рассказало, сколько гектаров леса выгорело в регионе
Минприроды ЛНР рассказало, сколько гектаров леса выгорело в регионе - РИА Новости, 20.11.2022
Минприроды ЛНР рассказало, сколько гектаров леса выгорело в регионе
Более 1000 гектаров заповедного леса выгорело в ЛНР в 2014-2020 годах из-за пожаров, пострадали "огромные участки", заявил РИА Новости глава минприроды... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T03:26
2022-11-20T03:26
специальная военная операция на украине
происшествия
юрий дегтярев
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003943_0:271:3160:2048_1920x0_80_0_0_28cb78916da46940ff688081d8efbbab.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 1000 гектаров заповедного леса выгорело в ЛНР в 2014-2020 годах из-за пожаров, пострадали "огромные участки", заявил РИА Новости глава минприроды республики Юрий Дегтярев.По его словам, "81% случаев пожаров в 2014-2020 годах произошел на участках степной и лесной растительности"."Огромные участки заповедных территорий пострадали в результате пожаров, которые никто не тушил. Выгорело более 1000 гектаров только заповедного леса, не считая других лесных насаждений, пострадавших на площадях, в десятки раз больших", - заявил РИА Новости Дегтярев.Он отметил, что больше других повреждены отделения луганского природного заповедника "Станично-Луганское" и "Трехизбенская степь", заказники "Новозвановский" и "Ореховская дубрава". Проведено предварительное обследование только освобожденной территории Станично-Луганского района, где находится один из филиалов Луганского государственного заповедника.
https://ria.ru/20221118/vsu-1832440484.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812003943_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_019458cdfb09a6afe66ad203b646d7d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, юрий дегтярев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Юрий Дегтярев, Луганская Народная Республика
03:26 20.11.2022
 
Минприроды ЛНР рассказало, сколько гектаров леса выгорело в регионе

Глава Минприроды ЛНР Дегтярев: более тысячи гектаров леса выгорело в ЛНР с 2014 года

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в медиабанк
Пожар в лесном массиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 1000 гектаров заповедного леса выгорело в ЛНР в 2014-2020 годах из-за пожаров, пострадали "огромные участки", заявил РИА Новости глава минприроды республики Юрий Дегтярев.
По его словам, "81% случаев пожаров в 2014-2020 годах произошел на участках степной и лесной растительности".
Военнослужащий ВСУ копает траншею - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 12:41Специальная военная операция на Украине
ВСУ начали выдыхаться и переходят к обороне, заявили в ЛНР
"Огромные участки заповедных территорий пострадали в результате пожаров, которые никто не тушил. Выгорело более 1000 гектаров только заповедного леса, не считая других лесных насаждений, пострадавших на площадях, в десятки раз больших", - заявил РИА Новости Дегтярев.
Он отметил, что больше других повреждены отделения луганского природного заповедника "Станично-Луганское" и "Трехизбенская степь", заказники "Новозвановский" и "Ореховская дубрава". Проведено предварительное обследование только освобожденной территории Станично-Луганского района, где находится один из филиалов Луганского государственного заповедника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЮрий ДегтяревЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала