https://ria.ru/20221120/lnr-1832826714.html

Минприроды ЛНР рассказало, сколько гектаров леса выгорело в регионе

Минприроды ЛНР рассказало, сколько гектаров леса выгорело в регионе - РИА Новости, 20.11.2022

Минприроды ЛНР рассказало, сколько гектаров леса выгорело в регионе

Более 1000 гектаров заповедного леса выгорело в ЛНР в 2014-2020 годах из-за пожаров, пострадали "огромные участки", заявил РИА Новости глава минприроды... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T03:26

2022-11-20T03:26

2022-11-20T03:26

специальная военная операция на украине

происшествия

юрий дегтярев

луганская народная республика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 1000 гектаров заповедного леса выгорело в ЛНР в 2014-2020 годах из-за пожаров, пострадали "огромные участки", заявил РИА Новости глава минприроды республики Юрий Дегтярев.По его словам, "81% случаев пожаров в 2014-2020 годах произошел на участках степной и лесной растительности"."Огромные участки заповедных территорий пострадали в результате пожаров, которые никто не тушил. Выгорело более 1000 гектаров только заповедного леса, не считая других лесных насаждений, пострадавших на площадях, в десятки раз больших", - заявил РИА Новости Дегтярев.Он отметил, что больше других повреждены отделения луганского природного заповедника "Станично-Луганское" и "Трехизбенская степь", заказники "Новозвановский" и "Ореховская дубрава". Проведено предварительное обследование только освобожденной территории Станично-Луганского района, где находится один из филиалов Луганского государственного заповедника.

https://ria.ru/20221118/vsu-1832440484.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, юрий дегтярев, луганская народная республика