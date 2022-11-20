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Минприроды ЛНР рассказало, сколько гектаров леса выгорело в регионе
Минприроды ЛНР рассказало, сколько гектаров леса выгорело в регионе - РИА Новости, 20.11.2022
Минприроды ЛНР рассказало, сколько гектаров леса выгорело в регионе
Более 1000 гектаров заповедного леса выгорело в ЛНР в 2014-2020 годах из-за пожаров, пострадали "огромные участки", заявил РИА Новости глава минприроды... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T03:26
2022-11-20T03:26
2022-11-20T03:26
специальная военная операция на украине
происшествия
юрий дегтярев
луганская народная республика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 1000 гектаров заповедного леса выгорело в ЛНР в 2014-2020 годах из-за пожаров, пострадали "огромные участки", заявил РИА Новости глава минприроды республики Юрий Дегтярев.По его словам, "81% случаев пожаров в 2014-2020 годах произошел на участках степной и лесной растительности"."Огромные участки заповедных территорий пострадали в результате пожаров, которые никто не тушил. Выгорело более 1000 гектаров только заповедного леса, не считая других лесных насаждений, пострадавших на площадях, в десятки раз больших", - заявил РИА Новости Дегтярев.Он отметил, что больше других повреждены отделения луганского природного заповедника "Станично-Луганское" и "Трехизбенская степь", заказники "Новозвановский" и "Ореховская дубрава". Проведено предварительное обследование только освобожденной территории Станично-Луганского района, где находится один из филиалов Луганского государственного заповедника.
https://ria.ru/20221118/vsu-1832440484.html
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происшествия, юрий дегтярев, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Юрий Дегтярев, Луганская Народная Республика
Минприроды ЛНР рассказало, сколько гектаров леса выгорело в регионе
Глава Минприроды ЛНР Дегтярев: более тысячи гектаров леса выгорело в ЛНР с 2014 года
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 1000 гектаров заповедного леса выгорело в ЛНР в 2014-2020 годах из-за пожаров, пострадали "огромные участки", заявил РИА Новости глава минприроды республики Юрий Дегтярев.
По его словам, "81% случаев пожаров в 2014-2020 годах произошел на участках степной и лесной растительности".
"Огромные участки заповедных территорий пострадали в результате пожаров, которые никто не тушил. Выгорело более 1000 гектаров только заповедного леса, не считая других лесных насаждений, пострадавших на площадях, в десятки раз больших", - заявил РИА Новости Дегтярев.
Он отметил, что больше других повреждены отделения луганского природного заповедника "Станично-Луганское" и "Трехизбенская степь", заказники "Новозвановский" и "Ореховская дубрава". Проведено предварительное обследование только освобожденной территории Станично-Луганского района, где находится один из филиалов Луганского государственного заповедника.