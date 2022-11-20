https://ria.ru/20221120/kuban-1832821647.html
Глава СК поручил проверить сообщения о махинациях, разоряющих аграриев
Глава СК поручил проверить сообщения о махинациях, разоряющих аграриев - РИА Новости, 20.11.2022
Глава СК поручил проверить сообщения о махинациях, разоряющих аграриев
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил кубанскому главку начать проверку сообщения о махинациях, которые приводят к банкротству аграриев в... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T01:05
2022-11-20T01:05
2022-11-20T01:09
происшествия
александр бастрыкин
россия
краснодарский край
новороссийск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил кубанскому главку начать проверку сообщения о махинациях, которые приводят к банкротству аграриев в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России поручил провести проверку по ситуации, связанной с кубанскими аграриями. Сегодня в программе одного из федеральных каналов вышел сюжет о том, что в Краснодарском крае местный бизнесмен и бывший депутат с помощью махинаций и связей с местными судьями разоряет успешных предпринимателей. Бизнесмен заключал договоры, а после через суд добивался остановки деятельности контрагентов и, как следствие, полного банкротства фирм. Предприниматели обратились в МВД, но уголовные дела до сих пор не возбуждены", - говорится в сообщении.По данным СК, согласно сюжету ТВ, бизнесмену помогала местная судья, которая сейчас в розыске. Службу безопасности бизнесмена возглавляет бывший начальник МВД Новороссийска, который, как было заявлено в сюжете, помогает предпринимателю избежать привлечения к уголовной ответственности, используя связи в правоохранительных органах.Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по региону доложить о ситуации и начать процессуальную проверку. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20221119/gazoprovod-1832811807.html
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происшествия, александр бастрыкин, россия, краснодарский край, новороссийск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Краснодарский край, Новороссийск, Следственный комитет России (СК РФ)
01:05 20.11.2022 (обновлено: 01:09 20.11.2022)
Глава СК поручил проверить сообщения о махинациях, разоряющих аграриев
Глава СК Бастрыкин поручил проверить сообщения о махинациях, разоряющих аграриев Кубани