11:46 20.11.2022 (обновлено: 15:47 20.11.2022)
Эксперт прокомментировал визит лидера Кубы в Россию
Эксперт: визит лидера Кубы показывает, что есть страны, готовые вести диалог с Россией
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес с супругой Лис Куэста во время торжественной встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес с супругой Лис Куэста во время торжественной встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Москву носит символический характер, поскольку демонстрирует, что есть ряд стран, которые готовы вести сейчас диалог с Россией, заявил РИА Новости профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала "Латинская Америка" Виктор Хейфец.
Президент Кубы прилетел накануне в Москву, на следующей неделе запланированы его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
"Визит имеет символичное значение, потому что это демонстрация того, что есть лидеры, которые хотят вести диалог с Россией. В то время как одни отказываются от этого, Куба показывает, что она готова. У республики есть определенный авторитет в Латинской Америке, несмотря на то, что не всем нравится социально-политическая система на острове, у Кубы есть определенный авторитет в международных делах, поэтому кубинская позиция — это определенный знак того, что есть ряд стран, которые готовы вести диалог с Россией", — сказал он.
Скорее всего, на повестке дня будут стоять в первую очередь вопросы экономического сотрудничества. Показательно, отметил Хейфец, что Куба проголосовала против резолюции Генассамблеи ООН, которая призывала к созданию международного механизма выплаты Россией репараций Украине.
"Здесь речь может идти о сотрудничестве России и Кубы в ряде экономических проектов на территории самой Кубы. Можно вспомнить сотрудничество с РЖД, также там есть автомобильное производство, геологоразведка, сотрудничество в области металлургии и строительство блоков для ТЭС", — отметил он.
Что касается военного сотрудничества, то здесь, скорее всего, не стоит ждать каких-то кардинальных решений и принятия ключевых документов, считает эксперт.
"В военном отношении я не жду каких-то серьезных объявлений вроде создания военной базы. Куба скептически относится к идее превращения в чью-либо базу, для них это вопрос принципиальный. Поэтому они не будут готовы к ее размещению на своей территории. Может, разрешат заходить военным кораблям, проводить ремонт и заправляться в кубинских портах, но это не масштабная вещь", — полагает он.