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Эксперт прокомментировал визит лидера Кубы в Россию - РИА Новости, 20.11.2022
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Эксперт прокомментировал визит лидера Кубы в Россию
Эксперт прокомментировал визит лидера Кубы в Россию - РИА Новости, 20.11.2022
Эксперт прокомментировал визит лидера Кубы в Россию
Визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Москву носит символический характер, поскольку демонстрирует, что есть ряд стран, которые готовы вести сейчас диалог РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T11:46
2022-11-20T15:47
россия
куба
генеральная ассамблея оон
оон
мигель диас-канель
санкт-петербургский государственный университет
в мире
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Москву носит символический характер, поскольку демонстрирует, что есть ряд стран, которые готовы вести сейчас диалог с Россией, заявил РИА Новости профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала "Латинская Америка" Виктор Хейфец.Президент Кубы прилетел накануне в Москву, на следующей неделе запланированы его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным."Визит имеет символичное значение, потому что это демонстрация того, что есть лидеры, которые хотят вести диалог с Россией. В то время как одни отказываются от этого, Куба показывает, что она готова. У республики есть определенный авторитет в Латинской Америке, несмотря на то, что не всем нравится социально-политическая система на острове, у Кубы есть определенный авторитет в международных делах, поэтому кубинская позиция — это определенный знак того, что есть ряд стран, которые готовы вести диалог с Россией", — сказал он.Скорее всего, на повестке дня будут стоять в первую очередь вопросы экономического сотрудничества. Показательно, отметил Хейфец, что Куба проголосовала против резолюции Генассамблеи ООН, которая призывала к созданию международного механизма выплаты Россией репараций Украине."Здесь речь может идти о сотрудничестве России и Кубы в ряде экономических проектов на территории самой Кубы. Можно вспомнить сотрудничество с РЖД, также там есть автомобильное производство, геологоразведка, сотрудничество в области металлургии и строительство блоков для ТЭС", — отметил он.Что касается военного сотрудничества, то здесь, скорее всего, не стоит ждать каких-то кардинальных решений и принятия ключевых документов, считает эксперт."В военном отношении я не жду каких-то серьезных объявлений вроде создания военной базы. Куба скептически относится к идее превращения в чью-либо базу, для них это вопрос принципиальный. Поэтому они не будут готовы к ее размещению на своей территории. Может, разрешат заходить военным кораблям, проводить ремонт и заправляться в кубинских портах, но это не масштабная вещь", — полагает он.
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россия, куба, генеральная ассамблея оон, оон, мигель диас-канель, санкт-петербургский государственный университет, в мире
Россия, Куба, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Мигель Диас-Канель, Санкт-Петербургский государственный университет, В мире
11:46 20.11.2022 (обновлено: 15:47 20.11.2022)
 
Эксперт прокомментировал визит лидера Кубы в Россию

Эксперт: визит лидера Кубы показывает, что есть страны, готовые вести диалог с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес с супругой Лис Куэста во время торжественной встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес с супругой Лис Куэста во время торжественной встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес с супругой Лис Куэста во время торжественной встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Москву носит символический характер, поскольку демонстрирует, что есть ряд стран, которые готовы вести сейчас диалог с Россией, заявил РИА Новости профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала "Латинская Америка" Виктор Хейфец.
Президент Кубы прилетел накануне в Москву, на следующей неделе запланированы его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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"Визит имеет символичное значение, потому что это демонстрация того, что есть лидеры, которые хотят вести диалог с Россией. В то время как одни отказываются от этого, Куба показывает, что она готова. У республики есть определенный авторитет в Латинской Америке, несмотря на то, что не всем нравится социально-политическая система на острове, у Кубы есть определенный авторитет в международных делах, поэтому кубинская позиция — это определенный знак того, что есть ряд стран, которые готовы вести диалог с Россией", — сказал он.
Скорее всего, на повестке дня будут стоять в первую очередь вопросы экономического сотрудничества. Показательно, отметил Хейфец, что Куба проголосовала против резолюции Генассамблеи ООН, которая призывала к созданию международного механизма выплаты Россией репараций Украине.
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"Здесь речь может идти о сотрудничестве России и Кубы в ряде экономических проектов на территории самой Кубы. Можно вспомнить сотрудничество с РЖД, также там есть автомобильное производство, геологоразведка, сотрудничество в области металлургии и строительство блоков для ТЭС", — отметил он.
Что касается военного сотрудничества, то здесь, скорее всего, не стоит ждать каких-то кардинальных решений и принятия ключевых документов, считает эксперт.
"В военном отношении я не жду каких-то серьезных объявлений вроде создания военной базы. Куба скептически относится к идее превращения в чью-либо базу, для них это вопрос принципиальный. Поэтому они не будут готовы к ее размещению на своей территории. Может, разрешат заходить военным кораблям, проводить ремонт и заправляться в кубинских портах, но это не масштабная вещь", — полагает он.
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