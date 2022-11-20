https://ria.ru/20221120/kuba-1832862374.html

Эксперт прокомментировал визит лидера Кубы в Россию

Эксперт прокомментировал визит лидера Кубы в Россию - РИА Новости, 20.11.2022

Эксперт прокомментировал визит лидера Кубы в Россию

Визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Москву носит символический характер, поскольку демонстрирует, что есть ряд стран, которые готовы вести сейчас диалог РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T11:46

2022-11-20T11:46

2022-11-20T15:47

россия

куба

генеральная ассамблея оон

оон

мигель диас-канель

санкт-петербургский государственный университет

в мире

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля в Москву носит символический характер, поскольку демонстрирует, что есть ряд стран, которые готовы вести сейчас диалог с Россией, заявил РИА Новости профессор кафедры теории и истории международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала "Латинская Америка" Виктор Хейфец.Президент Кубы прилетел накануне в Москву, на следующей неделе запланированы его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным."Визит имеет символичное значение, потому что это демонстрация того, что есть лидеры, которые хотят вести диалог с Россией. В то время как одни отказываются от этого, Куба показывает, что она готова. У республики есть определенный авторитет в Латинской Америке, несмотря на то, что не всем нравится социально-политическая система на острове, у Кубы есть определенный авторитет в международных делах, поэтому кубинская позиция — это определенный знак того, что есть ряд стран, которые готовы вести диалог с Россией", — сказал он.Скорее всего, на повестке дня будут стоять в первую очередь вопросы экономического сотрудничества. Показательно, отметил Хейфец, что Куба проголосовала против резолюции Генассамблеи ООН, которая призывала к созданию международного механизма выплаты Россией репараций Украине."Здесь речь может идти о сотрудничестве России и Кубы в ряде экономических проектов на территории самой Кубы. Можно вспомнить сотрудничество с РЖД, также там есть автомобильное производство, геологоразведка, сотрудничество в области металлургии и строительство блоков для ТЭС", — отметил он.Что касается военного сотрудничества, то здесь, скорее всего, не стоит ждать каких-то кардинальных решений и принятия ключевых документов, считает эксперт."В военном отношении я не жду каких-то серьезных объявлений вроде создания военной базы. Куба скептически относится к идее превращения в чью-либо базу, для них это вопрос принципиальный. Поэтому они не будут готовы к ее размещению на своей территории. Может, разрешат заходить военным кораблям, проводить ремонт и заправляться в кубинских портах, но это не масштабная вещь", — полагает он.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, куба, генеральная ассамблея оон, оон, мигель диас-канель, санкт-петербургский государственный университет, в мире