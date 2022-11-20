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Бывший премьер Японии обрушился с критикой на Зеленского - РИА Новости, 20.11.2022
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Бывший премьер Японии обрушился с критикой на Зеленского
Бывший премьер Японии обрушился с критикой на Зеленского - РИА Новости, 20.11.2022
Бывший премьер Японии обрушился с критикой на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский виноват в том, что происходит с жителями его страны из-за продолжающегося конфликта, заявил бывший премьер-министр Японии... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T02:47
2022-11-20T10:02
в мире
ёсиро мори
владимир зеленский
фумио кисида
япония
украина
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский виноват в том, что происходит с жителями его страны из-за продолжающегося конфликта, заявил бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори на политическом собрании в Токио. Его слова приводит The Japan Times.Бывший премьер также раскритиковал японские новостные агентства, заявив, что их односторонние репортажи о конфликте на Украине создают у него впечатление, будто они "полагаются только на сообщения из Европы и Соединенных Штатов".Политик не обошел стороной действующего премьер-министра Японии."Фумио Кисида однобоко следует за позицией Соединенных Штатов", — пожаловался Мори.Ранее Зеленского раскритиковал и лидер Партии возрождения Японии Мунэо Судзуки. По его словам, президент Украины отличается высокомерием и эгоизмом.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, ёсиро мори, владимир зеленский, фумио кисида, япония, украина
В мире, Ёсиро Мори, Владимир Зеленский, Фумио Кисида, Япония, Украина
02:47 20.11.2022 (обновлено: 10:02 20.11.2022)
 
Бывший премьер Японии обрушился с критикой на Зеленского

Бывший премьер Японии Мори заявил, что Зеленский заставил страдать многих украинцев

© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский виноват в том, что происходит с жителями его страны из-за продолжающегося конфликта, заявил бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори на политическом собрании в Токио. Его слова приводит The Japan Times.

"Зеленский заставил страдать многих украинцев", — подчеркнул Мори.

Бывший премьер также раскритиковал японские новостные агентства, заявив, что их односторонние репортажи о конфликте на Украине создают у него впечатление, будто они "полагаются только на сообщения из Европы и Соединенных Штатов".
Политик не обошел стороной действующего премьер-министра Японии.
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"Фумио Кисида однобоко следует за позицией Соединенных Штатов", — пожаловался Мори.
Ранее Зеленского раскритиковал и лидер Партии возрождения Японии Мунэо Судзуки. По его словам, президент Украины отличается высокомерием и эгоизмом.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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