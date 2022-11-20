https://ria.ru/20221120/kritika-1832825645.html

Бывший премьер Японии обрушился с критикой на Зеленского

Бывший премьер Японии обрушился с критикой на Зеленского - РИА Новости, 20.11.2022

Бывший премьер Японии обрушился с критикой на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский виноват в том, что происходит с жителями его страны из-за продолжающегося конфликта, заявил бывший премьер-министр Японии... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T02:47

2022-11-20T02:47

2022-11-20T10:02

в мире

ёсиро мори

владимир зеленский

фумио кисида

япония

украина

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский виноват в том, что происходит с жителями его страны из-за продолжающегося конфликта, заявил бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори на политическом собрании в Токио. Его слова приводит The Japan Times.Бывший премьер также раскритиковал японские новостные агентства, заявив, что их односторонние репортажи о конфликте на Украине создают у него впечатление, будто они "полагаются только на сообщения из Европы и Соединенных Штатов".Политик не обошел стороной действующего премьер-министра Японии."Фумио Кисида однобоко следует за позицией Соединенных Штатов", — пожаловался Мори.Ранее Зеленского раскритиковал и лидер Партии возрождения Японии Мунэо Судзуки. По его словам, президент Украины отличается высокомерием и эгоизмом.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221027/ssha-1827235151.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220813/peremirie-1809425999.html

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Максим Горбачев

в мире, ёсиро мори, владимир зеленский, фумио кисида, япония, украина