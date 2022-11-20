https://ria.ru/20221120/kravtsov-1832892614.html

Кравцов поддержал включение тем "Без срока давности" в "Разговоры о важном"

Кравцов поддержал включение тем "Без срока давности" в "Разговоры о важном" - РИА Новости, 20.11.2022

Кравцов поддержал включение тем "Без срока давности" в "Разговоры о важном"

Министр просвещения России Сергей Кравцов поддержал включение тематик проекта "Без срока давности" в еженедельные занятия "Разговоры о важном". РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T15:20

2022-11-20T15:20

2022-11-20T15:20

россия

общество

сергей кравцов

образование - общество

ссср

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ГАТЧИНА, 20 ноя - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов поддержал включение тематик проекта "Без срока давности" в еженедельные занятия "Разговоры о важном"."Что касается "Разговоров о важном", то, конечно, надо включать, и это не только занятия "Разговоры о важном", но и, может быть, мы готовим сейчас программу по истории, чтобы более глубже вот о тех моментах, о которых сегодня говорилось, и в основную программу, учебники, различные пособия, чтобы те факты, которые мы сегодня обсуждали, не забывать, мы не можем забывать, обязательно включим в программу школьную", - сказал Кравцов на заседании экспертной площадки "Воспитание правдой. Геноцид мирного населения СССР и система исторического образования в современной России"."Без срока давности" - проект, который нацелен на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов во время Великой отечественной войны."Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он, как отмечалось, был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.

https://ria.ru/20221003/referendum-1821276047.html

россия

ссср

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, сергей кравцов, образование - общество, ссср