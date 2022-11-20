Кравцов поддержал включение тем "Без срока давности" в "Разговоры о важном"
Кравцов поддержал включение тем проекта "Без срока давности" в уроки "Разговоры о важном"
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
ГАТЧИНА, 20 ноя - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов поддержал включение тематик проекта "Без срока давности" в еженедельные занятия "Разговоры о важном".
"Что касается "Разговоров о важном", то, конечно, надо включать, и это не только занятия "Разговоры о важном", но и, может быть, мы готовим сейчас программу по истории, чтобы более глубже вот о тех моментах, о которых сегодня говорилось, и в основную программу, учебники, различные пособия, чтобы те факты, которые мы сегодня обсуждали, не забывать, мы не можем забывать, обязательно включим в программу школьную", - сказал Кравцов на заседании экспертной площадки "Воспитание правдой. Геноцид мирного населения СССР и система исторического образования в современной России".
"Без срока давности" - проект, который нацелен на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов во время Великой отечественной войны.
"Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он, как отмечалось, был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.