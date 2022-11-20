Рейтинг@Mail.ru
Кравцов поддержал включение тем "Без срока давности" в "Разговоры о важном" - РИА Новости, 20.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221120/kravtsov-1832892614.html
Кравцов поддержал включение тем "Без срока давности" в "Разговоры о важном"
Кравцов поддержал включение тем "Без срока давности" в "Разговоры о важном" - РИА Новости, 20.11.2022
Кравцов поддержал включение тем "Без срока давности" в "Разговоры о важном"
Министр просвещения России Сергей Кравцов поддержал включение тематик проекта "Без срока давности" в еженедельные занятия "Разговоры о важном". РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:20
2022-11-20T15:20
россия
общество
сергей кравцов
образование - общество
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747828077_0:99:2968:1768_1920x0_80_0_0_51d496935c7de0db9d6d170373a0b979.jpg
ГАТЧИНА, 20 ноя - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов поддержал включение тематик проекта "Без срока давности" в еженедельные занятия "Разговоры о важном"."Что касается "Разговоров о важном", то, конечно, надо включать, и это не только занятия "Разговоры о важном", но и, может быть, мы готовим сейчас программу по истории, чтобы более глубже вот о тех моментах, о которых сегодня говорилось, и в основную программу, учебники, различные пособия, чтобы те факты, которые мы сегодня обсуждали, не забывать, мы не можем забывать, обязательно включим в программу школьную", - сказал Кравцов на заседании экспертной площадки "Воспитание правдой. Геноцид мирного населения СССР и система исторического образования в современной России"."Без срока давности" - проект, который нацелен на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов во время Великой отечественной войны."Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он, как отмечалось, был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
https://ria.ru/20221003/referendum-1821276047.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747828077_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_10b5c1ae59b0ff966712f7bffd5c123f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, сергей кравцов, образование - общество, ссср
Россия, Общество, Сергей Кравцов, Образование - Общество, СССР
15:20 20.11.2022
 
Кравцов поддержал включение тем "Без срока давности" в "Разговоры о важном"

Кравцов поддержал включение тем проекта "Без срока давности" в уроки "Разговоры о важном"

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАТЧИНА, 20 ноя - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов поддержал включение тематик проекта "Без срока давности" в еженедельные занятия "Разговоры о важном".
"Что касается "Разговоров о важном", то, конечно, надо включать, и это не только занятия "Разговоры о важном", но и, может быть, мы готовим сейчас программу по истории, чтобы более глубже вот о тех моментах, о которых сегодня говорилось, и в основную программу, учебники, различные пособия, чтобы те факты, которые мы сегодня обсуждали, не забывать, мы не можем забывать, обязательно включим в программу школьную", - сказал Кравцов на заседании экспертной площадки "Воспитание правдой. Геноцид мирного населения СССР и система исторического образования в современной России".
"Без срока давности" - проект, который нацелен на сохранение исторической памяти о военных преступлениях нацистов во время Великой отечественной войны.
"Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он, как отмечалось, был посвящен Дню знаний и был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.
Учащиеся школы во время урока - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 20:13
Школьникам рассказали о референдумах на уроке "Разговоры о важном"
 
РоссияОбществоСергей КравцовОбразование - ОбществоСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала