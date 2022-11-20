20:36 20.11.2022 (обновлено: 20:43 20.11.2022)
Имам из Саудовской Аравии высоко оценил Московский конкурс чтецов Корана
Имам из Саудовской Аравии Аль-Касим высоко оценил XX Московский конкурс чтецов Корана
© Фото с официального сайта Совета муфтиев РоссииОсновной этап XX Московского Международного конкурса чтецов Корана в Московской Соборной мечети
Основной этап XX Московского Международного конкурса чтецов Корана в Московской Соборной мечети. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Настоятель мечети Пророка из Медины Абдулмухсин Аль-Касим высоко оценил организацию и проведение ХХ международного московского конкурса чтецов Корана в Соборной мечети российской столицы.
"Московская Соборная мечеть стала международной площадкой, на которой представители десятков стран мира соревнуются в богоугодном деле – правильном чтении Священного Писания мусульман. Российская сторона в очередной раз продемонстрировала высокую организационную работу в проведении международного проекта. Это очень высокий уровень", - сказал Аль-Касим в воскресенье во время подведения итогов проекта.
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По его словам, пользу от проведения конкурса получают не только сами чтецы Корана, но и те, кто пришел послушать тексты священного Писания. "Уверен, что Россия продолжит богоугодные и добрые традиции", - отметил настоятель мединской мечети.
ХХ Московский международный конкурс чтецов Корана стартовал в пятницу с участием представителей нескольких десятков стран, в том числе Турции, Ливана, Сирии, Бангладеш, Объединенных Арабских Эмиратов, Судана, Иордании и других стран. Организатором проекта выступили Духовное управление мусульман РФ, Совет муфтиев России при поддержке Всемирной исламской лиги, Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, фонда "Сафмар".