https://ria.ru/20221120/klimat-1832856097.html

В Египте завершилась конференция ООН по вопросам изменения климата

В Египте завершилась конференция ООН по вопросам изменения климата - РИА Новости, 20.11.2022

В Египте завершилась конференция ООН по вопросам изменения климата

Конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27) в египетском Шарм-эш-Шейхе завершилась в воскресенье на двое суток позже запланированного, стороны... РИА Новости, 20.11.2022

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КАИР, 20 ноя – РИА Новости. Конференция ООН по вопросам изменения климата (COP27) в египетском Шарм-эш-Шейхе завершилась в воскресенье на двое суток позже запланированного, стороны договорились о создании фонда компенсаций беднейшим странам.COP27 – центральное событие климатической политики мира в этом году - открылась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх 6 ноября и должна была завершиться в пятницу. Однако ввиду разногласий между делегациями конференцию продлили, переговоры шли и ночью, а итоговое пленарное заседание стартовало в 4.00 по местному времени (5.00 мск) и шло более пяти часов."Мы услышали призывы и ответили. Сегодня в Шарм-эш-Шейхе мы создали первый в истории фонд "потерь и ущерба", который так долго назревал. Очень уместно, что фонд основан именно на этой конференции в Африке. Миллионы людей по всему миру теперь ощутят проблеск надежды на то, что будет быстро найден способ прекратить их страдания", - заявил глава МИД Египта и президент COP27 Самех Шукри на итоговом пленарном заседании.Проблема "потерь и ущерба" - выплаты компенсаций развитыми странами наиболее пострадавшим от климатического кризиса беднейшим странам, внесшим наименьший вклад в кризис, – впервые была внесена в повестку климатических конференций ООН и стала центральной на COP27.Обещания предоставить финансирование для фонда дали ряд стран, в том числе Австрия, Бельгия, Дания, Канада, Новая Зеландия, Франция, ФРГ, Шотландия, отмечается в пресс-релизе египетской стороны."Парижское соглашение продолжает действовать без отступления от его целей, все обязательства вновь подтверждены и усилены, несмотря на глобальный "встречный ветер". Цель в уровень потепления в 1,5 градуса остается на горизонте", - сообщается в релизе.Также участники конференции призвали международные банки развития и финансовые институты реформировать свои приоритеты, чтобы гарантировать облегченный доступ к финансированию для борьбы с последствиями климатического кризиса.Шукри призвал другие развитые страны последовать примеру тех, кто уже пообещал финансирование."Также стороны утвердили программу амбиций по смягчению последствий климатического кризиса и рабочую программу имплементации, которые внесут значительный вклад в сохранение цели в потепление на уровне 1,5 градуса. Уверен, мы все знаем, что необходимо сделать для обеспечения цели в 1,5 градуса и не превышения этой отметки", - подчеркнул Шукри.Не все делегации остались довольны итоговым соглашением."Мы вместе со многими участниками предложили ряд мер, которые способствовали бы достижению пика эмиссий до 2025 года, как советуют ученые. В этом тексте этого нет. Четкое выполнение цели по отказу от угля - не в этом тексте. Четкое обязательство отказаться от всех видов ископаемого топлива - не в этом тексте. В последние минуты касающийся энергетики текст был ослаблен", - заявил на пленарном заседании президент предыдущей конференции COP26 Алок Шарма из Великобритании.Ранее Новая Зеландия объявила о выделенном финансировании в размере около 12 миллионов долларов для борьбы с последствиями изменения климата на COP27.Австрия планирует выделить в течение четырех лет 50 миллионов долларов в фонд, Бельгия направляет 2,5 миллиона долларов на помощь Мозамбику.Согласно Парижскому климатическому соглашению 2015 года, миру к 2100 году предстоит удержать прирост глобальной средней температуры "намного ниже 2 градусов" и "приложить усилия" для ограничения потепления 1,5 градусами. Сейчас, по данным ООН, человечество на пути к потеплению на 2,8 градуса.

https://ria.ru/20221111/arktika-1830590833.html

https://ria.ru/20221107/klimat-1829668439.html

https://ria.ru/20221110/katastrofa-1830387107.html

https://ria.ru/20221108/klimat-1829988101.html

https://ria.ru/20221119/krizis-1832723251.html

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Ольга Фомченкова

в мире, шарм-эш-шейх, оон, климат, египет