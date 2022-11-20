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Медведев напомнил, что в Киеве всегда думали и говорили по-русски - РИА Новости, 20.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221120/kiev-1832881376.html
Медведев напомнил, что в Киеве всегда думали и говорили по-русски
Медведев напомнил, что в Киеве всегда думали и говорили по-русски - РИА Новости, 20.11.2022
Медведев напомнил, что в Киеве всегда думали и говорили по-русски
Киев всегда был городом, где говорили и думали по-русски, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T14:15
2022-11-20T16:25
специальная военная операция на украине
в мире
киев
дмитрий медведев
россия
российская империя
владимир путин
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Киев всегда был городом, где говорили и думали по-русски, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать", — написал он.По словам чиновника, иногда врагу следует отвечать не только дипломатически или "как-то иносказательно".В конце он напомнил, что Киев был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи и республиканской столицей в составе Советского Союза.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221120/zelenskiy-1832789847.html
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киев
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в мире, киев, дмитрий медведев, россия, российская империя, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Дмитрий Медведев, Россия, Российская империя, Владимир Путин
14:15 20.11.2022 (обновлено: 16:25 20.11.2022)
 
Медведев напомнил, что в Киеве всегда думали и говорили по-русски

Зампред Совбеза России Медведев заявил, что в Киеве всегда говорили и думали по-русски

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Киев всегда был городом, где говорили и думали по-русски, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать", — написал он.
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По словам чиновника, иногда врагу следует отвечать не только дипломатически или "как-то иносказательно".
"Тут разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят вернуть Крым. Цели понятны: подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они еще очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи", — пояснил Медведев.
В конце он напомнил, что Киев был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи и республиканской столицей в составе Советского Союза.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевДмитрий МедведевРоссияРоссийская империяВладимир Путин
 
 
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