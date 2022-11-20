14:15 20.11.2022 (обновлено: 16:25 20.11.2022)
Медведев напомнил, что в Киеве всегда думали и говорили по-русски
Зампред Совбеза России Медведев заявил, что в Киеве всегда говорили и думали по-русски
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Киев всегда был городом, где говорили и думали по-русски, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать", — написал он.
Вчера, 08:00Зеленский следует ленинским курсом
По словам чиновника, иногда врагу следует отвечать не только дипломатически или "как-то иносказательно".
"Тут разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят вернуть Крым. Цели понятны: подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они еще очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи", — пояснил Медведев.
В конце он напомнил, что Киев был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи и республиканской столицей в составе Советского Союза.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
5 ноября, 08:00Запад сделал Украину тараном против России