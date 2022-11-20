https://ria.ru/20221120/kiev-1832881376.html

Медведев напомнил, что в Киеве всегда думали и говорили по-русски

Медведев напомнил, что в Киеве всегда думали и говорили по-русски - РИА Новости, 20.11.2022

Медведев напомнил, что в Киеве всегда думали и говорили по-русски

Киев всегда был городом, где говорили и думали по-русски, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T14:15

2022-11-20T14:15

2022-11-20T16:25

специальная военная операция на украине

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Киев всегда был городом, где говорили и думали по-русски, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски. Чтобы было все предельно ясно, что и как надо возвращать", — написал он.По словам чиновника, иногда врагу следует отвечать не только дипломатически или "как-то иносказательно".В конце он напомнил, что Киев был столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи и республиканской столицей в составе Советского Союза.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221120/zelenskiy-1832789847.html

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html

киев

россия

российская империя

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Ольга Фомченкова

в мире, киев, дмитрий медведев, россия, российская империя, владимир путин