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Выборы в Казахстане можно считать состоявшимися, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 20.11.2022
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Выборы в Казахстане можно считать состоявшимися, заявил депутат Госдумы
Выборы в Казахстане можно считать состоявшимися, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 20.11.2022
Выборы в Казахстане можно считать состоявшимися, заявил депутат Госдумы
Президентские выборы в Казахстане можно считать состоявшимися, нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов, не было, заявил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T22:34
2022-11-20T22:34
казбек тайсаев
касым-жомарт токаев
казахстан
госдума рф
выборы президента казахстана — 2022
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в Казахстане можно считать состоявшимися, нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов, не было, заявил РИА Новости депутат Госдумы Казбек Тайсаев, принимавший участие в качестве наблюдателя."Выборы можно считать состоявшимися… Особых нарушений, которые могли бы влиять на итоги выборов, не было", - сказал он.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html
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казбек тайсаев, касым-жомарт токаев, казахстан, госдума рф, выборы президента казахстана — 2022
Казбек Тайсаев, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Госдума РФ, Выборы президента Казахстана — 2022
22:34 20.11.2022
 
Выборы в Казахстане можно считать состоявшимися, заявил депутат Госдумы

Депутат Госдумы Казбек Тайсаев: выборы в Казахстане можно считать состоявшимися

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВнеочередные выборы президента в Казахстане
Внеочередные выборы президента в Казахстане - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Внеочередные выборы президента в Казахстане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в Казахстане можно считать состоявшимися, нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов, не было, заявил РИА Новости депутат Госдумы Казбек Тайсаев, принимавший участие в качестве наблюдателя.
"Выборы можно считать состоявшимися… Особых нарушений, которые могли бы влиять на итоги выборов, не было", - сказал он.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
Люди голосуют на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 03:26
Процедура выборов президента Казахстана
 
Казбек ТайсаевКасым-Жомарт ТокаевКазахстанГосдума РФВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
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