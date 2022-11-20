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Выборы в Казахстане можно считать состоявшимися, заявил депутат Госдумы
Выборы в Казахстане можно считать состоявшимися, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 20.11.2022
Выборы в Казахстане можно считать состоявшимися, заявил депутат Госдумы
Президентские выборы в Казахстане можно считать состоявшимися, нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов, не было, заявил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T22:34
2022-11-20T22:34
2022-11-20T22:34
казбек тайсаев
касым-жомарт токаев
казахстан
госдума рф
выборы президента казахстана — 2022
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в Казахстане можно считать состоявшимися, нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов, не было, заявил РИА Новости депутат Госдумы Казбек Тайсаев, принимавший участие в качестве наблюдателя."Выборы можно считать состоявшимися… Особых нарушений, которые могли бы влиять на итоги выборов, не было", - сказал он.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html
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казбек тайсаев, касым-жомарт токаев, казахстан, госдума рф, выборы президента казахстана — 2022
Казбек Тайсаев, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, Госдума РФ, Выборы президента Казахстана — 2022
Выборы в Казахстане можно считать состоявшимися, заявил депутат Госдумы
Депутат Госдумы Казбек Тайсаев: выборы в Казахстане можно считать состоявшимися