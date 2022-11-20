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Выборы в Казахстане можно считать состоявшимися, заявил депутат Госдумы

Выборы в Казахстане можно считать состоявшимися, заявил депутат Госдумы - РИА Новости, 20.11.2022

Выборы в Казахстане можно считать состоявшимися, заявил депутат Госдумы

Президентские выборы в Казахстане можно считать состоявшимися, нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов, не было, заявил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T22:34

2022-11-20T22:34

2022-11-20T22:34

казбек тайсаев

касым-жомарт токаев

казахстан

госдума рф

выборы президента казахстана — 2022

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президентские выборы в Казахстане можно считать состоявшимися, нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов, не было, заявил РИА Новости депутат Госдумы Казбек Тайсаев, принимавший участие в качестве наблюдателя."Выборы можно считать состоявшимися… Особых нарушений, которые могли бы влиять на итоги выборов, не было", - сказал он.Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html

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казбек тайсаев, касым-жомарт токаев, казахстан, госдума рф, выборы президента казахстана — 2022