https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832915078.html

Явка на выборах в Казахстане к 17:00 мск составила 69,31 процента

Явка на выборах в Казахстане к 17:00 мск составила 69,31 процента - РИА Новости, 20.11.2022

Явка на выборах в Казахстане к 17:00 мск составила 69,31 процента

Явка на досрочных президентских выборах в Казахстане к 20.00 (17.00 мск) составила 69,31%, сообщил секретарь ЦИК республики Мухтар Ерман. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T17:30

2022-11-20T17:30

2022-11-20T21:53

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

выборы президента казахстана — 2022

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АСТАНА, 20 ноя – РИА Новости. Явка на досрочных президентских выборах в Казахстане к 20.00 (17.00 мск) составила 69,31%, сообщил секретарь ЦИК республики Мухтар Ерман.На выборах главы государства в 2019 году явка избирателей составила 77%."В общем по стране по состоянию на 20.00 получили бюллетени 8 282 607 граждан, что составляет 69,31% от числа включенных в списки для голосования", - сказал Ерман на заседании в воскресенье.Больше всего избирателей проголосовали в Туркестанской области (80,37%), меньше всего - в городе Алма-Ате (28,72%).Согласно информации ЦИК, итоги явки казахстанцев будут обнародованы в воскресенье в 22.00 (19.00 мск).Ерман пояснил журналистам, что предварительные итоги голосования Центризбирком представит в понедельник. "Мы планируем, что завтра будут предварительные итоги", - сказал он.Право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов казахстанцев.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, выборы президента казахстана — 2022