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Явка на выборах в Казахстане к 17:00 мск составила 69,31 процента - РИА Новости, 20.11.2022
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Явка на выборах в Казахстане к 17:00 мск составила 69,31 процента
Явка на выборах в Казахстане к 17:00 мск составила 69,31 процента - РИА Новости, 20.11.2022
Явка на выборах в Казахстане к 17:00 мск составила 69,31 процента
Явка на досрочных президентских выборах в Казахстане к 20.00 (17.00 мск) составила 69,31%, сообщил секретарь ЦИК республики Мухтар Ерман. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T17:30
2022-11-20T21:53
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 20 ноя – РИА Новости. Явка на досрочных президентских выборах в Казахстане к 20.00 (17.00 мск) составила 69,31%, сообщил секретарь ЦИК республики Мухтар Ерман.На выборах главы государства в 2019 году явка избирателей составила 77%."В общем по стране по состоянию на 20.00 получили бюллетени 8 282 607 граждан, что составляет 69,31% от числа включенных в списки для голосования", - сказал Ерман на заседании в воскресенье.Больше всего избирателей проголосовали в Туркестанской области (80,37%), меньше всего - в городе Алма-Ате (28,72%).Согласно информации ЦИК, итоги явки казахстанцев будут обнародованы в воскресенье в 22.00 (19.00 мск).Ерман пояснил журналистам, что предварительные итоги голосования Центризбирком представит в понедельник. "Мы планируем, что завтра будут предварительные итоги", - сказал он.Право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов казахстанцев.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Выборы президента Казахстана — 2022
17:30 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
 
Явка на выборах в Казахстане к 17:00 мск составила 69,31 процента

Явка на досрочных президентских выборах в Казахстане к 17:00 мск составила 69,31 процента

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВнеочередные выборы президента в Казахстане
Внеочередные выборы президента в Казахстане - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Внеочередные выборы президента в Казахстане
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АСТАНА, 20 ноя – РИА Новости. Явка на досрочных президентских выборах в Казахстане к 20.00 (17.00 мск) составила 69,31%, сообщил секретарь ЦИК республики Мухтар Ерман.
На выборах главы государства в 2019 году явка избирателей составила 77%.
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Процедура выборов президента Казахстана
"В общем по стране по состоянию на 20.00 получили бюллетени 8 282 607 граждан, что составляет 69,31% от числа включенных в списки для голосования", - сказал Ерман на заседании в воскресенье.
Больше всего избирателей проголосовали в Туркестанской области (80,37%), меньше всего - в городе Алма-Ате (28,72%).
Согласно информации ЦИК, итоги явки казахстанцев будут обнародованы в воскресенье в 22.00 (19.00 мск).
Ерман пояснил журналистам, что предварительные итоги голосования Центризбирком представит в понедельник. "Мы планируем, что завтра будут предварительные итоги", - сказал он.
Право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов казахстанцев.
Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.
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