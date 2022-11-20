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Явка на выборах в Казахстане к 15:00 мск составила 67,85 процента - РИА Новости, 20.11.2022
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Явка на выборах в Казахстане к 15:00 мск составила 67,85 процента
Явка на выборах в Казахстане к 15:00 мск составила 67,85 процента - РИА Новости, 20.11.2022
Явка на выборах в Казахстане к 15:00 мск составила 67,85 процента
На выборах президента Казахстана проголосовали уже более 67 процентов избирателей, сообщил на заседании член Центризбиркома Шавхат Утемисов. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T15:25
2022-11-20T21:53
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
выборы президента казахстана — 2022
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АСТАНА, 20 ноя — РИА Новости. На выборах президента Казахстана проголосовали уже более 67 процентов избирателей, сообщил на заседании член Центризбиркома Шавхат Утемисов."В общем по стране на 18:00 (15:00 мск. — Прим. ред.) получили бюллетени 8 108 668 граждан, что составляет 67,85 процента от числа включенных в списки для голосования", — сказал он.На выборах главы государства 2019 года явка составила 72,9 процента.Наиболее активно голосуют жители Туркестанской области — 80,25 процента, меньше всего явка в Алма-Ате — 27,93 процента.Всего право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов граждан Казахстана. Порога явки нет.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.
https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, выборы президента казахстана — 2022
В мире, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Выборы президента Казахстана — 2022
15:25 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
 
Явка на выборах в Казахстане к 15:00 мск составила 67,85 процента

Явка на внеочередных выборах президента Казахстана к 15:00 мск составила 67,85 процента

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИзбиратели во время голосования на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Избиратели во время голосования на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Избиратели во время голосования на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Читать ria.ru в
АСТАНА, 20 ноя — РИА Новости. На выборах президента Казахстана проголосовали уже более 67 процентов избирателей, сообщил на заседании член Центризбиркома Шавхат Утемисов.
"В общем по стране на 18:00 (15:00 мск. — Прим. ред.) получили бюллетени 8 108 668 граждан, что составляет 67,85 процента от числа включенных в списки для голосования", — сказал он.
Люди голосуют на внеочередных выборах президента Казахстана во Дворце школьников в Нур-Султане. 9 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
Вчера, 03:26
Процедура выборов президента Казахстана
На выборах главы государства 2019 года явка составила 72,9 процента.
Наиболее активно голосуют жители Туркестанской области — 80,25 процента, меньше всего явка в Алма-Ате — 27,93 процента.
Всего право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов граждан Казахстана. Порога явки нет.
Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.
Касым-Жомарт Токаев на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
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В миреКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВыборы президента Казахстана — 2022
 
 
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