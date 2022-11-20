https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832903677.html

Явка на выборах в Казахстане к 15:00 мск составила 67,85 процента

Явка на выборах в Казахстане к 15:00 мск составила 67,85 процента - РИА Новости, 20.11.2022

Явка на выборах в Казахстане к 15:00 мск составила 67,85 процента

На выборах президента Казахстана проголосовали уже более 67 процентов избирателей, сообщил на заседании член Центризбиркома Шавхат Утемисов. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T15:25

2022-11-20T15:25

2022-11-20T21:53

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

выборы президента казахстана — 2022

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АСТАНА, 20 ноя — РИА Новости. На выборах президента Казахстана проголосовали уже более 67 процентов избирателей, сообщил на заседании член Центризбиркома Шавхат Утемисов."В общем по стране на 18:00 (15:00 мск. — Прим. ред.) получили бюллетени 8 108 668 граждан, что составляет 67,85 процента от числа включенных в списки для голосования", — сказал он.На выборах главы государства 2019 года явка составила 72,9 процента.Наиболее активно голосуют жители Туркестанской области — 80,25 процента, меньше всего явка в Алма-Ате — 27,93 процента.Всего право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов граждан Казахстана. Порога явки нет.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, выборы президента казахстана — 2022