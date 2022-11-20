15:25 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
Явка на выборах в Казахстане к 15:00 мск составила 67,85 процента
Явка на внеочередных выборах президента Казахстана к 15:00 мск составила 67,85 процента
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИзбиратели во время голосования на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Избиратели во время голосования на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
АСТАНА, 20 ноя — РИА Новости. На выборах президента Казахстана проголосовали уже более 67 процентов избирателей, сообщил на заседании член Центризбиркома Шавхат Утемисов.
"В общем по стране на 18:00 (15:00 мск. — Прим. ред.) получили бюллетени 8 108 668 граждан, что составляет 67,85 процента от числа включенных в списки для голосования", — сказал он.
Вчера, 03:26Процедура выборов президента Казахстана
На выборах главы государства 2019 года явка составила 72,9 процента.
Наиболее активно голосуют жители Туркестанской области — 80,25 процента, меньше всего явка в Алма-Ате — 27,93 процента.
Всего право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов граждан Казахстана. Порога явки нет.
Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.