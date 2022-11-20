https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832861945.html

Граждане Казахстана голосуют на выборах президента, обстановка спокойная

Граждане Казахстана голосуют на выборах президента, обстановка спокойная - РИА Новости, 20.11.2022

Граждане Казахстана голосуют на выборах президента, обстановка спокойная

Обстановка в Астане в день внеочередных президентских выборов в Казахстане спокойная умеренная, явка увеличивается, передает корреспондент РИА Новости,... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T11:42

2022-11-20T11:42

2022-11-20T21:53

в мире

сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции)

касым-жомарт токаев

казахстан

астана

снг

выборы президента казахстана — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832858434_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_6570064c46d2f232b42dce58dff1f5aa.jpg

АСТАНА, 20 ноя - РИА Новости. Обстановка в Астане в день внеочередных президентских выборов в Казахстане спокойная умеренная, явка увеличивается, передает корреспондент РИА Новости, побывавшая на избирательных участках столицы республики.Обстановка в столице страны спокойная. Полиция работает в усиленном режиме, нарушений правопорядка в городе не зафиксировано.По мнению местных и международных наблюдателей, активность голосования жителей к обеду увеличилась."Из 2687 избирателей, которые зарегистрированы в нашем участке, прошли уже свыше 900 человек. К обеду люди активизировались, начались активно голосовать", - рассказала РИА Новости заместитель председателя избирательного участка №368 Айнура Кайырбекова."Избиратели активно приходят. Все проходит хорошо, гладко, спокойно", - сказала местный наблюдатель Молдир Омарова.Ранее глава миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев заявил, что на президентских выборах в Казахстане не наблюдалось нарушений."За будущее Казахстана. Пусть наше государство процветает. Мы верим в наше будущее. Оно у нас будет светлое. И мы всегда верили в каждого нашего нового лидера, и надеемся, что все у нас будет отлично и все наши стратегические планы реализуются", - сказала жительница города Астаны, пришедшая проголосовать на участок.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане 20 ноября. ЦИК зарегистрировал шестерых кандидатов в президенты, включая действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832829127.html

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832855292.html

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832853479.html

казахстан

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции), касым-жомарт токаев, казахстан, астана, снг, выборы президента казахстана — 2022