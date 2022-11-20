11:05 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
Явка на выборах в Казахстане к 11:00 мск составила 51,16 процента
Явка на президентских выборах в Казахстане к 11:00 мск составила 51,16 процента
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИзбиратель выходит из кабинки на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Избиратель выходит из кабинки на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
АСТАНА, 20 ноя — РИА Новости. На досрочных президентских выборах в Казахстане проголосовали уже более половины избирателей, сообщила на заседании член ЦИК Сабила Мустафина.
"В целом наблюдается активная явка по стране. <…> В общем по республике на 14:00 (11:00 мск. — Прим. ред.) получили бюллетени 6 113 621 граждан, что составляет 51,16 процента от числа включенных в списки для голосования", — сказала она.
Вчера, 03:26Процедура выборов президента Казахстана
На выборах главы государства 2019 года на тот же час явка составляла 51,8 процента.
Наиболее активно голосуют жители Туркестанской области — 76,61 процента, меньше всего явка в Алма-Ате — 24,17 процента.
Всего право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов граждан Казахстана. Порога явки нет.
Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.