https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832855292.html

Явка на выборах в Казахстане к 11:00 мск составила 51,16 процента

Явка на выборах в Казахстане к 11:00 мск составила 51,16 процента - РИА Новости, 20.11.2022

Явка на выборах в Казахстане к 11:00 мск составила 51,16 процента

На досрочных президентских выборах в Казахстане проголосовали уже более половины избирателей, сообщила на заседании член ЦИК Сабила Мустафина. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T11:05

2022-11-20T11:05

2022-11-20T21:53

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казахстан

касым-жомарт токаев

выборы президента казахстана — 2022

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АСТАНА, 20 ноя — РИА Новости. На досрочных президентских выборах в Казахстане проголосовали уже более половины избирателей, сообщила на заседании член ЦИК Сабила Мустафина."В целом наблюдается активная явка по стране. <…> В общем по республике на 14:00 (11:00 мск. — Прим. ред.) получили бюллетени 6 113 621 граждан, что составляет 51,16 процента от числа включенных в списки для голосования", — сказала она.На выборах главы государства 2019 года на тот же час явка составляла 51,8 процента.Наиболее активно голосуют жители Туркестанской области — 76,61 процента, меньше всего явка в Алма-Ате — 24,17 процента.Всего право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов граждан Казахстана. Порога явки нет.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html

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Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, выборы президента казахстана — 2022