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Эксперт назвал протесты в день выборов в Казахстане маловероятными

Эксперт назвал протесты в день выборов в Казахстане маловероятными - РИА Новости, 20.11.2022

Эксперт назвал протесты в день выборов в Казахстане маловероятными

Казахстанский политолог Газиз Абишев считает маловероятным проведение масштабных акций протестов в день досрочных президентских выборов, проходящих в республике РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T10:08

2022-11-20T10:08

2022-11-20T10:10

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АСТАНА, 20 ноя – РИА Новости. Казахстанский политолог Газиз Абишев считает маловероятным проведение масштабных акций протестов в день досрочных президентских выборов, проходящих в республике в воскресенье.В день выборов главы государства в 2019 году несколько сотен человек вышли на несанкционированные митинги в столице республики, а также в Алма-Ате. Полиция задержала около 700 участников акций протестов, из них привлекла в ответственности порядка 550 человек. Трое полицейских попали в госпитали, получив ранения со стороны демонстрантов."Тяжело предсказать на 100%, будут протесты или нет, но я думаю, что вероятность ниже, чем в 2019 году. Все же протестный импульс, какая-то энергия злости в обществе во многом была выплеснута в январе. Нужно понять, что власти тогда (в 2019 году – ред.) были, может быть, не готовы к тому, что произошло именно тогда в той форме", - сказал Абишев РИА Новости.По его мнению, после январских событий "государство сориентировалось". "В силовом, правоохранительном аппарате закручены необходимые гайки: что нужно "смазано", что нужно "подкручено". Все эти месяцы, опасаясь какого-то политического реванша с чьей-то стороны или же, наоборот, новых хаотичных выступлений, государство принимало превентивные меры, политические, экономические, административные и в том числе силовые. Я думаю, что госаппарат готов и даже, может быть, готов больше, чем нужно, и в обществе не хватает энергии для столь массовых протестов", - отметил эксперт.Впрочем, уверен собеседник агентства, это не означает, что потенциала для протестов в стране нет. "Потому что мировая инфляция, которая перекинулась на нас, и ведущая к ускоренному обеднению населения на фоне "беззубого" правительства, конечно, раздражает людей, и этот импульс копится. Его можно будет сбить после выборов только решительными шагами или какими-то очевидными результатами", - заключил Абишев.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832839470.html

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в мире, казахстан, жанаозен, актау, выборы