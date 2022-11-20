https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832844066.html

Явка на выборах в Казахстане к 09:00 мск составила 38,55 процента

Явка на выборах в Казахстане к 09:00 мск составила 38,55 процента - РИА Новости, 20.11.2022

Явка на выборах в Казахстане к 09:00 мск составила 38,55 процента

К полудню явка на внеочередных выборах президента Казахстана превысила 38 процентов, сообщил на заседании член Центризбиркома Асылбек Смагулов. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T09:28

2022-11-20T09:28

2022-11-20T21:53

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

алма-ата

выборы президента казахстана — 2022

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АСТАНА, 20 ноя — РИА Новости. К полудню явка на внеочередных выборах президента Казахстана превысила 38 процентов, сообщил на заседании член Центризбиркома Асылбек Смагулов.На президентских выборах 2019 года на тот же час явка составляла 35,1 процента.Большего всего избирателей проголосовали в Туркестанской области — 64,21 процента, меньше всего — в Алма-Ате — 16,89 процента.Всего право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов граждан Казахстана.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, алма-ата, выборы президента казахстана — 2022