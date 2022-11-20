https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832833988.html

Явка на президентских выборах в Казахстане составила 23,37 процента

Явка на президентских выборах в Казахстане составила 23,37 процента - РИА Новости, 20.11.2022

Явка на президентских выборах в Казахстане составила 23,37 процента

Явка на досрочных выборах президента Казахстана к десяти утра по местному времени превысила 23 процента, сообщил на заседании член Центральной избирательной... РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T07:24

2022-11-20T07:24

2022-11-20T21:53

казахстан

в мире

общество

касым-жомарт токаев

карагандинская область

алма-ата

выборы президента казахстана — 2022

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АСТАНА, 20 ноя — РИА Новости. Явка на досрочных выборах президента Казахстана к десяти утра по местному времени превысила 23 процента, сообщил на заседании член Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов."Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, <…> бюллетени получили 23,37 процента от общего количества граждан, включенных в списки", — сказал он.На президентских выборах 2019 года на тот же час явка составляла 12,8 процента.Активнее всего казахстанцы голосуют в Карагандинской области — 32,27 процента, меньше всего явка в Алма-Ате — 8,42 процента.В целом право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов граждан Казахстана.Досрочные президентские выборы проходят в Казахстане в соответствии с обновленной конституцией. Главу государства выбирают на один семилетний срок без права переизбрания. На высший пост претендуют шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832831637.html

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казахстан

карагандинская область

алма-ата

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казахстан, в мире, общество, касым-жомарт токаев, карагандинская область, алма-ата, выборы президента казахстана — 2022