https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832827555.html

В Казахстане началось голосование на выборах президента

В Казахстане началось голосование на выборах президента - РИА Новости, 20.11.2022

В Казахстане началось голосование на выборах президента

В большинстве регионов Казахстана открылись избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента. РИА Новости, 20.11.2022

2022-11-20T04:05

2022-11-20T04:05

2022-11-20T21:53

в мире

касым-жомарт токаев

казахстан

выборы президента казахстана — 2022

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АЛМА-АТА, 20 ноя — РИА Новости. В большинстве регионов Казахстана открылись избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента.Завершится процедура в 20:00 (17:00 мск). В пяти западных регионах ─ Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях ─ из-за разницы во времени участки откроются и закроются на час позже.Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов. Помимо действующего президента Касым-Жомарта Токаева к выборам допущены экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев от партии "Ауыл", представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения "Казахские матери ─ путь к традициям" и общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая Национальным альянсом профессиональных социальных работников.Всего по стране на выборах откроется 10 101 участок, в списки избирателей включены 11 950 485 граждан. При представительствах Казахстана в 53 странах также создали 68 избирательных участков.

https://ria.ru/20221117/kazakhstan-1832184086.html

https://ria.ru/20221120/kazakhstan-1832470238.html

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в мире, касым-жомарт токаев, казахстан, выборы президента казахстана — 2022