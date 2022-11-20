04:05 20.11.2022 (обновлено: 21:53 20.11.2022)
В Казахстане началось голосование на выборах президента
В Казахстане началось голосование на внеочередных выборах президента страны
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкИзбиратель выходит из кабинки на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
Избиратель выходит из кабинки на одном из избирательных участков в Астане на внеочередных выборах президента Казахстана
АЛМА-АТА, 20 ноя — РИА Новости. В большинстве регионов Казахстана открылись избирательные участки для голосования на внеочередных выборах президента.
Завершится процедура в 20:00 (17:00 мск). В пяти западных регионах ─ Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях ─ из-за разницы во времени участки откроются и закроются на час позже.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов. Помимо действующего президента Касым-Жомарта Токаева к выборам допущены экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев от партии "Ауыл", представитель оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев, правозащитница Салтанат Турсынбекова от объединения "Казахские матери ─ путь к традициям" и общественный деятель Каракат Абден, выдвинутая Национальным альянсом профессиональных социальных работников.
Всего по стране на выборах откроется 10 101 участок, в списки избирателей включены 11 950 485 граждан. При представительствах Казахстана в 53 странах также создали 68 избирательных участков.
Вчера, 03:26Процедура выборов президента Казахстана