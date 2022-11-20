https://ria.ru/20221120/katok-1832841577.html
В Москве этой зимой будут работать около 1400 различных катков
В Москве этой зимой будут работать около 1400 различных катков - РИА Новости, 20.11.2022
В Москве этой зимой будут работать около 1400 различных катков
Около 1,4 тысячи различных катков будут работать в столице этой зимой, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T09:09
2022-11-20T09:09
2022-11-20T09:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Около 1,4 тысячи различных катков будут работать в столице этой зимой, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству объектов зимней инфраструктуры. В Москве в общей сложности будут работать около 1,4 тысячи катков, в том числе 1176 - с естественным покрытием и 215 - с искусственным, из них более 150 открытых и 63 всесезонных", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что уже стартовали работы по намораживанию искусственного льда на подготовленных площадках. Катки откроются в каждом административном округе."В местах расположения катков с естественным льдом проведена подготовка поверхности, после установления в городе стабильных низких температур специалисты приступят к заливке. Общая площадь катков с естественным льдом составит свыше 865 тысяч квадратных метров. Больше всего их откроется в Южном (182), Северо-Восточном (141), Юго-Западном (138) и Восточном (124) административных округах, в центре Москвы будут работать два катка на естественных водоемах - Чистых и Патриарших прудах", - рассказал Бирюков.Он сообщил, что на всех катках сделают необходимую инфраструктуру: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки и туалеты, точки питания.
https://ria.ru/20221117/katki-1832280015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
В Москве этой зимой будут работать около 1400 различных катков
Заммэра Бирюков: около 1400 различных катков будут работать в Москве этой зимой
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Около 1,4 тысячи различных катков будут работать в столице этой зимой, сообщил
заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству объектов зимней инфраструктуры. В Москве в общей сложности будут работать около 1,4 тысячи катков, в том числе 1176 - с естественным покрытием и 215 - с искусственным, из них более 150 открытых и 63 всесезонных", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что уже стартовали работы по намораживанию искусственного льда на подготовленных площадках. Катки откроются в каждом административном округе.
"В местах расположения катков с естественным льдом проведена подготовка поверхности, после установления в городе стабильных низких температур специалисты приступят к заливке. Общая площадь катков с естественным льдом составит свыше 865 тысяч квадратных метров. Больше всего их откроется в Южном (182), Северо-Восточном (141), Юго-Западном (138) и Восточном (124) административных округах, в центре Москвы будут работать два катка на естественных водоемах - Чистых и Патриарших прудах", - рассказал Бирюков.
Он сообщил, что на всех катках сделают необходимую инфраструктуру: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки и туалеты, точки питания.