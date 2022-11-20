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В Москве этой зимой будут работать около 1400 различных катков - РИА Новости, 20.11.2022
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В Москве этой зимой будут работать около 1400 различных катков
В Москве этой зимой будут работать около 1400 различных катков - РИА Новости, 20.11.2022
В Москве этой зимой будут работать около 1400 различных катков
Около 1,4 тысячи различных катков будут работать в столице этой зимой, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 20.11.2022
2022-11-20T09:09
2022-11-20T09:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Около 1,4 тысячи различных катков будут работать в столице этой зимой, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству объектов зимней инфраструктуры. В Москве в общей сложности будут работать около 1,4 тысячи катков, в том числе 1176 - с естественным покрытием и 215 - с искусственным, из них более 150 открытых и 63 всесезонных", - рассказал Бирюков.Заммэра отметил, что уже стартовали работы по намораживанию искусственного льда на подготовленных площадках. Катки откроются в каждом административном округе."В местах расположения катков с естественным льдом проведена подготовка поверхности, после установления в городе стабильных низких температур специалисты приступят к заливке. Общая площадь катков с естественным льдом составит свыше 865 тысяч квадратных метров. Больше всего их откроется в Южном (182), Северо-Восточном (141), Юго-Западном (138) и Восточном (124) административных округах, в центре Москвы будут работать два катка на естественных водоемах - Чистых и Патриарших прудах", - рассказал Бирюков.Он сообщил, что на всех катках сделают необходимую инфраструктуру: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки и туалеты, точки питания.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
09:09 20.11.2022
 
В Москве этой зимой будут работать около 1400 различных катков

Заммэра Бирюков: около 1400 различных катков будут работать в Москве этой зимой

© Комплекс городского хозяйства МосквыРайонный каток в Москве
Районный каток в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
Районный каток в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Около 1,4 тысячи различных катков будут работать в столице этой зимой, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству объектов зимней инфраструктуры. В Москве в общей сложности будут работать около 1,4 тысячи катков, в том числе 1176 - с естественным покрытием и 215 - с искусственным, из них более 150 открытых и 63 всесезонных", - рассказал Бирюков.
Люди катаются на коньках на Патриарших прудах в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 17:55Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Бирюков: зимой в Москве откроют более 150 катков с искусственным льдом
Заммэра отметил, что уже стартовали работы по намораживанию искусственного льда на подготовленных площадках. Катки откроются в каждом административном округе.
"В местах расположения катков с естественным льдом проведена подготовка поверхности, после установления в городе стабильных низких температур специалисты приступят к заливке. Общая площадь катков с естественным льдом составит свыше 865 тысяч квадратных метров. Больше всего их откроется в Южном (182), Северо-Восточном (141), Юго-Западном (138) и Восточном (124) административных округах, в центре Москвы будут работать два катка на естественных водоемах - Чистых и Патриарших прудах", - рассказал Бирюков.
Он сообщил, что на всех катках сделают необходимую инфраструктуру: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки и туалеты, точки питания.
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